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В России снизился индекс деловой активности в сфере услуг

В России снизился индекс деловой активности в сфере услуг - 05.08.2025, ПРАЙМ

В России снизился индекс деловой активности в сфере услуг

Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг в России в июле снизился до 48,6 пункта с июньских 49,2 пункта, говорится в сообщении агентства S&P Global. | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T09:10+0300

2025-08-05T09:10+0300

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экономика

россия

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг в России в июле снизился до 48,6 пункта с июньских 49,2 пункта, говорится в сообщении агентства S&P Global. "Скорректированный с учетом сезонных колебаний индекс деловой активности в сфере услуг S&P Global в России... в июле составил 48,6, снизившись с 49,2 в июне... Темпы сокращения были самыми высокими с июня 2024 года, несмотря на то что в целом они были скромными. Снижение активности во многом было связано с сокращением поступления новых заказов и слабым клиентским спросом", - говорится в сообщении. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.

https://1prime.ru/20250805/atr-860320855.html

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