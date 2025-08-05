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В России снизился индекс деловой активности в сфере услуг
В России снизился индекс деловой активности в сфере услуг - 05.08.2025, ПРАЙМ
В России снизился индекс деловой активности в сфере услуг
Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг в России в июле снизился до 48,6 пункта с июньских 49,2 пункта, говорится в сообщении агентства S&P Global. | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T09:10+0300
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экономика
россия
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг в России в июле снизился до 48,6 пункта с июньских 49,2 пункта, говорится в сообщении агентства S&P Global. "Скорректированный с учетом сезонных колебаний индекс деловой активности в сфере услуг S&P Global в России... в июле составил 48,6, снизившись с 49,2 в июне... Темпы сокращения были самыми высокими с июня 2024 года, несмотря на то что в целом они были скромными. Снижение активности во многом было связано с сокращением поступления новых заказов и слабым клиентским спросом", - говорится в сообщении. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
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россия
В России снизился индекс деловой активности в сфере услуг
S&P: индекс деловой активности в сфере услуг в РФ в июле снизился до 48,6 пункта
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг в России в июле снизился до 48,6 пункта с июньских 49,2 пункта, говорится в сообщении агентства S&P Global.
"Скорректированный с учетом сезонных колебаний индекс деловой активности в сфере услуг S&P Global в России... в июле составил 48,6, снизившись с 49,2 в июне... Темпы сокращения были самыми высокими с июня 2024 года, несмотря на то что в целом они были скромными. Снижение активности во многом было связано с сокращением поступления новых заказов и слабым клиентским спросом", - говорится в сообщении.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
Фондовые индексы АТР растут во вторник утром