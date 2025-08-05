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Угрозы Трампа в адрес Индии не испортят ее отношения с Россией, пишут СМИ

Угрозы Трампа в адрес Индии не испортят ее отношения с Россией, пишут СМИ - 05.08.2025, ПРАЙМ

Угрозы Трампа в адрес Индии не испортят ее отношения с Россией, пишут СМИ

Угрозы президента США Дональда Трампа о введении высоких пошлин на ряд индийских товаров за торговлю Индии с Россией вряд ли нарушат прочное стратегическое... | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T11:09+0300

2025-08-05T11:09+0300

2025-08-05T11:09+0300

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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 авг – ПРАЙМ. Угрозы президента США Дональда Трампа о введении высоких пошлин на ряд индийских товаров за торговлю Индии с Россией вряд ли нарушат прочное стратегическое партнерство между Нью-Дели и Москвой, сообщает издание Times of India со ссылкой на источник в правительстве страны. В конце июля президент Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Также он заявил, что Индия должна платить неуказанный штраф за вышеупомянутые действия. Пошлина вступает в силу в четверг. "Мы будем действовать в интересах индийских потребителей и выберем наиболее экономически эффективный вариант. Если российская нефть останется более доступной, чем другие источники, нет причин наказывать наших граждан", - заявил изданию высокопоставленный правительственный чиновник. Как сообщает издание, советник премьера Индии по национальной безопасности Аджит Довал планирует посетить Москву во вторник для укрепления двусторонних связей на фоне растущего давления со стороны Вашингтона. "Ожидается, что визит Довала внесет ясность в меняющуюся геополитическую стратегию Индии в условиях сложной энергетической ситуации и ситуации в сфере безопасности, формируемой глобальными изменениями в поставках и стратегическими перестановками", - отмечает издание. Как отмечает издание, ожидается, что позже в этом месяце Москву посетит министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар. Эти встречи на высоком уровне состоятся на фоне резкой критики со стороны Трампа, который назвал Индию и Россию "мёртвыми экономиками" и объявил о введении 25-процентной пошлины на индийские товары, а также о штрафных санкциях для стран, поддерживающих стратегические торговые связи с Москвой. Издание отмечает, что власти Индии пока не показывали намерения сокращать импорт сырой нефти из России, которая остаётся значительно дешевле поставок из Западной Азии или США. "Эта политика помогла сдержать внутренние цены на топливо, а также принесла пользу европейским странам, которые по-прежнему зависят от индийского экспорта дизельного и авиационного топлива", - сообщают источники.

https://1prime.ru/20250804/indiya-860312709.html

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индия, сша, дональд трамп, пошлины, россия