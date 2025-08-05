Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Угрозы Трампа в адрес Индии не испортят ее отношения с Россией, пишут СМИ - 05.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250805/indiya-860331850.html
Угрозы Трампа в адрес Индии не испортят ее отношения с Россией, пишут СМИ
Угрозы Трампа в адрес Индии не испортят ее отношения с Россией, пишут СМИ - 05.08.2025, ПРАЙМ
Угрозы Трампа в адрес Индии не испортят ее отношения с Россией, пишут СМИ
Угрозы президента США Дональда Трампа о введении высоких пошлин на ряд индийских товаров за торговлю Индии с Россией вряд ли нарушат прочное стратегическое... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T11:09+0300
2025-08-05T11:09+0300
экономика
индия
сша
дональд трамп
пошлины
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/05/842340532_0:62:2400:1412_1920x0_80_0_0_e42eb897a0746053062155b491ed4964.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 авг – ПРАЙМ. Угрозы президента США Дональда Трампа о введении высоких пошлин на ряд индийских товаров за торговлю Индии с Россией вряд ли нарушат прочное стратегическое партнерство между Нью-Дели и Москвой, сообщает издание Times of India со ссылкой на источник в правительстве страны. В конце июля президент Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Также он заявил, что Индия должна платить неуказанный штраф за вышеупомянутые действия. Пошлина вступает в силу в четверг. "Мы будем действовать в интересах индийских потребителей и выберем наиболее экономически эффективный вариант. Если российская нефть останется более доступной, чем другие источники, нет причин наказывать наших граждан", - заявил изданию высокопоставленный правительственный чиновник. Как сообщает издание, советник премьера Индии по национальной безопасности Аджит Довал планирует посетить Москву во вторник для укрепления двусторонних связей на фоне растущего давления со стороны Вашингтона. "Ожидается, что визит Довала внесет ясность в меняющуюся геополитическую стратегию Индии в условиях сложной энергетической ситуации и ситуации в сфере безопасности, формируемой глобальными изменениями в поставках и стратегическими перестановками", - отмечает издание. Как отмечает издание, ожидается, что позже в этом месяце Москву посетит министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар. Эти встречи на высоком уровне состоятся на фоне резкой критики со стороны Трампа, который назвал Индию и Россию "мёртвыми экономиками" и объявил о введении 25-процентной пошлины на индийские товары, а также о штрафных санкциях для стран, поддерживающих стратегические торговые связи с Москвой. Издание отмечает, что власти Индии пока не показывали намерения сокращать импорт сырой нефти из России, которая остаётся значительно дешевле поставок из Западной Азии или США. "Эта политика помогла сдержать внутренние цены на топливо, а также принесла пользу европейским странам, которые по-прежнему зависят от индийского экспорта дизельного и авиационного топлива", - сообщают источники.
https://1prime.ru/20250804/indiya-860312709.html
индия
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/05/842340532_0:0:2400:1800_1920x0_80_0_0_04b9250b50880e29f8c83afa4301cf2a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
индия, сша, дональд трамп, пошлины, россия
Экономика, ИНДИЯ, США, Дональд Трамп, пошлины, РОССИЯ
11:09 05.08.2025
 
Угрозы Трампа в адрес Индии не испортят ее отношения с Россией, пишут СМИ

Times of India: угрозы Трампа пошлинами в адрес Индии не нарушат ее партнерство с РФ

© Фото : Unsplash/Srijan MohanФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
© Фото : Unsplash/Srijan Mohan
Читать Прайм в
Дзен Telegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 авг – ПРАЙМ. Угрозы президента США Дональда Трампа о введении высоких пошлин на ряд индийских товаров за торговлю Индии с Россией вряд ли нарушат прочное стратегическое партнерство между Нью-Дели и Москвой, сообщает издание Times of India со ссылкой на источник в правительстве страны.
В конце июля президент Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Также он заявил, что Индия должна платить неуказанный штраф за вышеупомянутые действия. Пошлина вступает в силу в четверг.
"Мы будем действовать в интересах индийских потребителей и выберем наиболее экономически эффективный вариант. Если российская нефть останется более доступной, чем другие источники, нет причин наказывать наших граждан", - заявил изданию высокопоставленный правительственный чиновник.
Как сообщает издание, советник премьера Индии по национальной безопасности Аджит Довал планирует посетить Москву во вторник для укрепления двусторонних связей на фоне растущего давления со стороны Вашингтона.
"Ожидается, что визит Довала внесет ясность в меняющуюся геополитическую стратегию Индии в условиях сложной энергетической ситуации и ситуации в сфере безопасности, формируемой глобальными изменениями в поставках и стратегическими перестановками", - отмечает издание.
Как отмечает издание, ожидается, что позже в этом месяце Москву посетит министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.
Эти встречи на высоком уровне состоятся на фоне резкой критики со стороны Трампа, который назвал Индию и Россию "мёртвыми экономиками" и объявил о введении 25-процентной пошлины на индийские товары, а также о штрафных санкциях для стран, поддерживающих стратегические торговые связи с Москвой.
Издание отмечает, что власти Индии пока не показывали намерения сокращать импорт сырой нефти из России, которая остаётся значительно дешевле поставок из Западной Азии или США.
"Эта политика помогла сдержать внутренние цены на топливо, а также принесла пользу европейским странам, которые по-прежнему зависят от индийского экспорта дизельного и авиационного топлива", - сообщают источники.
Железнодорожная станция Варанаси-Джанкшен, Варанаси, Индия - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
Индия назвала необоснованными нападки США из-за импорта российской нефти
Вчера, 20:36
 
ЭкономикаИНДИЯСШАДональд ТрамппошлиныРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала