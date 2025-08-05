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Индия остается самой быстрорастущей крупной экономикой, заявили в Минстате - 05.08.2025, ПРАЙМ
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Индия остается самой быстрорастущей крупной экономикой, заявили в Минстате
Индия остается самой быстрорастущей крупной экономикой, заявили в Минстате - 05.08.2025, ПРАЙМ
Индия остается самой быстрорастущей крупной экономикой, заявили в Минстате
Индия остается самой быстрорастущей крупной экономикой, на протяжении последних 10 лет демонстрируя средний рост ВВП более 7%, сообщило министерство статистики. | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T14:03+0300
2025-08-05T14:03+0300
экономика
индия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 авг – ПРАЙМ. Индия остается самой быстрорастущей крупной экономикой, на протяжении последних 10 лет демонстрируя средний рост ВВП более 7%, сообщило министерство статистики. "Несмотря на глобальные трудности, Индия остается самой быстрорастущей крупной экономикой, демонстрируя средний рост ВВП более 7% в период с 2014 по 2025 год (без учета периода пандемии COVID)", - сообщило министерство в ответ на запрос верхней палаты парламента. В ведомстве отметили, что "в глобальной среде, характеризующейся протекционизмом и деглобализацией, для поддержания роста на уровне 7-8% необходимо уделять особое внимание внутренним факторам роста". "С этой целью правительство по-прежнему привержено стратегии, ориентированной на дерегулирование, инвестиции в инфраструктуру и развитие микро-, малых и средних предприятий; расширение участия женщин в рабочей силе; повышение квалификации рабочей силы для использования демографического дивиденда и ускорение цифровизации для повышения финансовой доступности", - отмечается в ответе. Прогнозируется, что численность населения Индии трудоспособного возраста увеличится с 735 миллионов в 2011 году до 988,5 миллионов в 2036 году. В настоящее время доля населения трудоспособного возраста составляет 64,2%, прогнозируется, что в течение следующих 10 лет она сохранится на уровне около 65%, сообщило министерство. "Индии необходимо укрепить системы образования, здравоохранения и развития профессиональных навыков, уделяя первоочередное внимание созданию рабочих мест в трудоемких секторах и повышению уровня участия женщин в рабочей силе… В дополнение к этим усилиям, инициатива Made in India направлена на оживление производства и создание крупных рабочих мест, особенно для полуквалифицированных и неквалифицированных работников", - отмечается в ответе ведомства.
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индия
Экономика, ИНДИЯ
14:03 05.08.2025
 
Индия остается самой быстрорастущей крупной экономикой, заявили в Минстате

Минстат Индии: Индия остается самой быстрорастущей крупной экономикой

© Фото : Wikimedia Commons/PogafaceФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
© Фото : Wikimedia Commons/Pogaface
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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 авг – ПРАЙМ. Индия остается самой быстрорастущей крупной экономикой, на протяжении последних 10 лет демонстрируя средний рост ВВП более 7%, сообщило министерство статистики.
"Несмотря на глобальные трудности, Индия остается самой быстрорастущей крупной экономикой, демонстрируя средний рост ВВП более 7% в период с 2014 по 2025 год (без учета периода пандемии COVID)", - сообщило министерство в ответ на запрос верхней палаты парламента.
В ведомстве отметили, что "в глобальной среде, характеризующейся протекционизмом и деглобализацией, для поддержания роста на уровне 7-8% необходимо уделять особое внимание внутренним факторам роста".
"С этой целью правительство по-прежнему привержено стратегии, ориентированной на дерегулирование, инвестиции в инфраструктуру и развитие микро-, малых и средних предприятий; расширение участия женщин в рабочей силе; повышение квалификации рабочей силы для использования демографического дивиденда и ускорение цифровизации для повышения финансовой доступности", - отмечается в ответе.
Прогнозируется, что численность населения Индии трудоспособного возраста увеличится с 735 миллионов в 2011 году до 988,5 миллионов в 2036 году. В настоящее время доля населения трудоспособного возраста составляет 64,2%, прогнозируется, что в течение следующих 10 лет она сохранится на уровне около 65%, сообщило министерство.
"Индии необходимо укрепить системы образования, здравоохранения и развития профессиональных навыков, уделяя первоочередное внимание созданию рабочих мест в трудоемких секторах и повышению уровня участия женщин в рабочей силе… В дополнение к этим усилиям, инициатива Made in India направлена на оживление производства и создание крупных рабочих мест, особенно для полуквалифицированных и неквалифицированных работников", - отмечается в ответе ведомства.
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
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