https://1prime.ru/20250805/indiya-860355267.html
Стали известны итоги переговоров замминистра обороны России и посла Индии
Стали известны итоги переговоров замминистра обороны России и посла Индии - 05.08.2025, ПРАЙМ
Стали известны итоги переговоров замминистра обороны России и посла Индии
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин и посол Индии Винай Кумар подтвердили нацеленность на укрепление сотрудничества в духе особо привилегированного... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T19:37+0300
2025-08-05T19:37+0300
2025-08-05T19:37+0300
политика
минобороны рф
посол
переговоры
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859691801_0:239:2789:1808_1920x0_80_0_0_a7f453a39b247628155a02327e54ec36.jpg
МОСКВА, 5 авг – ПРАЙМ. Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин и посол Индии Винай Кумар подтвердили нацеленность на укрепление сотрудничества в духе особо привилегированного стратегического партнёрства, сообщает Минобороны России. Во вторник заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Республики Индия в Российской Федерации Винаем Кумаром. "В ходе беседы стороны предметно обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в оборонной сфере, подтвердили нацеленность на дальнейшее укрепление профильного сотрудничества в духе особо привилегированного стратегического партнёрства", - говорится в сообщении. Встреча прошла в традиционной для российско-индийских отношений тёплой и дружественной обстановке.
https://1prime.ru/20250805/doval-860353273.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859691801_30:0:2759:2047_1920x0_80_0_0_a451f6016227f871c198291f7e7cb7fe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минобороны рф, посол, переговоры
Политика, Минобороны РФ, посол, переговоры
Стали известны итоги переговоров замминистра обороны России и посла Индии
МО: замминистра МО РФ и посол Индии подтвердили настрой на укрепление партнерства
МОСКВА, 5 авг – ПРАЙМ. Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин и посол Индии Винай Кумар подтвердили нацеленность на укрепление сотрудничества в духе особо привилегированного стратегического партнёрства, сообщает Минобороны России.
Во вторник заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Республики Индия в Российской Федерации Винаем Кумаром.
"В ходе беседы стороны предметно обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в оборонной сфере, подтвердили нацеленность на дальнейшее укрепление профильного сотрудничества в духе особо привилегированного стратегического партнёрства", - говорится в сообщении.
Встреча прошла в традиционной для российско-индийских отношений тёплой и дружественной обстановке.
Советник премьера Индии прибыл в Москву на фоне угроз Трампа