https://1prime.ru/20250805/indiya-860355267.html

Стали известны итоги переговоров замминистра обороны России и посла Индии

Стали известны итоги переговоров замминистра обороны России и посла Индии - 05.08.2025, ПРАЙМ

Стали известны итоги переговоров замминистра обороны России и посла Индии

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин и посол Индии Винай Кумар подтвердили нацеленность на укрепление сотрудничества в духе особо привилегированного... | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T19:37+0300

2025-08-05T19:37+0300

2025-08-05T19:37+0300

политика

минобороны рф

посол

переговоры

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859691801_0:239:2789:1808_1920x0_80_0_0_a7f453a39b247628155a02327e54ec36.jpg

МОСКВА, 5 авг – ПРАЙМ. Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин и посол Индии Винай Кумар подтвердили нацеленность на укрепление сотрудничества в духе особо привилегированного стратегического партнёрства, сообщает Минобороны России. Во вторник заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Республики Индия в Российской Федерации Винаем Кумаром. "В ходе беседы стороны предметно обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в оборонной сфере, подтвердили нацеленность на дальнейшее укрепление профильного сотрудничества в духе особо привилегированного стратегического партнёрства", - говорится в сообщении. Встреча прошла в традиционной для российско-индийских отношений тёплой и дружественной обстановке.

https://1prime.ru/20250805/doval-860353273.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минобороны рф, посол, переговоры