Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стали известны итоги переговоров замминистра обороны России и посла Индии - 05.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250805/indiya-860355267.html
Стали известны итоги переговоров замминистра обороны России и посла Индии
Стали известны итоги переговоров замминистра обороны России и посла Индии - 05.08.2025, ПРАЙМ
Стали известны итоги переговоров замминистра обороны России и посла Индии
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин и посол Индии Винай Кумар подтвердили нацеленность на укрепление сотрудничества в духе особо привилегированного... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T19:37+0300
2025-08-05T19:37+0300
политика
минобороны рф
посол
переговоры
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859691801_0:239:2789:1808_1920x0_80_0_0_a7f453a39b247628155a02327e54ec36.jpg
МОСКВА, 5 авг – ПРАЙМ. Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин и посол Индии Винай Кумар подтвердили нацеленность на укрепление сотрудничества в духе особо привилегированного стратегического партнёрства, сообщает Минобороны России. Во вторник заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Республики Индия в Российской Федерации Винаем Кумаром. "В ходе беседы стороны предметно обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в оборонной сфере, подтвердили нацеленность на дальнейшее укрепление профильного сотрудничества в духе особо привилегированного стратегического партнёрства", - говорится в сообщении. Встреча прошла в традиционной для российско-индийских отношений тёплой и дружественной обстановке.
https://1prime.ru/20250805/doval-860353273.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859691801_30:0:2759:2047_1920x0_80_0_0_a451f6016227f871c198291f7e7cb7fe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
минобороны рф, посол, переговоры
Политика, Минобороны РФ, посол, переговоры
19:37 05.08.2025
 
Стали известны итоги переговоров замминистра обороны России и посла Индии

МО: замминистра МО РФ и посол Индии подтвердили настрой на укрепление партнерства

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Индии
Государственные флаги России и Индии - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 авг – ПРАЙМ. Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин и посол Индии Винай Кумар подтвердили нацеленность на укрепление сотрудничества в духе особо привилегированного стратегического партнёрства, сообщает Минобороны России.
Во вторник заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Республики Индия в Российской Федерации Винаем Кумаром.
"В ходе беседы стороны предметно обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в оборонной сфере, подтвердили нацеленность на дальнейшее укрепление профильного сотрудничества в духе особо привилегированного стратегического партнёрства", - говорится в сообщении.
Встреча прошла в традиционной для российско-индийских отношений тёплой и дружественной обстановке.
Советник премьер-министра Индии по безопасности Аджит Довал перед началом встречи с ИО МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве. 10 мая 2018 - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
Советник премьера Индии прибыл в Москву на фоне угроз Трампа
17:48
 
ПолитикаМинобороны РФпосолпереговоры
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала