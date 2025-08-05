Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Lockheed Martin и Rheinmetall провели испытания новой версии РСЗО HIMARS - 05.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20250805/ispytaniya-860351087.html
Lockheed Martin и Rheinmetall провели испытания новой версии РСЗО HIMARS
Lockheed Martin и Rheinmetall провели испытания новой версии РСЗО HIMARS - 05.08.2025, ПРАЙМ
Lockheed Martin и Rheinmetall провели испытания новой версии РСЗО HIMARS
Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin и немецкий оборонный концерн Rheinmetall провели первые испытания ракетной системы GMARS -... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T16:48+0300
2025-08-05T16:48+0300
вооружения
lockheed martin
rheinmetall
handelsblatt
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/39/842943971_0:0:4092:2302_1920x0_80_0_0_6056ae1ba92c121060e3135dc56f3101.jpg
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin и немецкий оборонный концерн Rheinmetall провели первые испытания ракетной системы GMARS - усовершенствованной версии реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщает Lockheed Martin. Газета Handelsblatt в июне 2024 года сообщала, что Rheinmetall и Lockheed Martin представили усовершенствованную версию ракетной системы HIMARS под названием GMARS (Global Mobile Artillery Rocket System). "Lockheed Martin и Rheinmetall, партнеры по программе... GMARS, успешно провели первые боевые стрельбы из пусковой установки GMARS, продемонстрировав ее способность запускать ракеты GMLRS", - говорится в пресс-релизе на сайте Lockheed Martin. Согласно публикации, испытания проводились на ракетном полигоне "Уайт-Сэндс" в американском штате Нью-Мексико. По словам вице-президента Lockheed Martin Паулы Хартли, компания намерена в скором времени представить свою разработку на рынке. Как отмечается в пресс-релизе, в систему GMARS можно одновременно зарядить две ракеты ATACMS, или четыре ракеты PrSM, или 12 ракет GMLRS стандартной либо увеличенной дальности.
https://1prime.ru/20250719/sk-859710410.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/39/842943971_550:0:3619:2302_1920x0_80_0_0_730e39eaf8a363222386d504dc1c80cd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
lockheed martin, rheinmetall, handelsblatt
Вооружения, Lockheed Martin, Rheinmetall, Handelsblatt
16:48 05.08.2025
 
Lockheed Martin и Rheinmetall провели испытания новой версии РСЗО HIMARS

Lockheed Martin и Rheinmetall провели первые испытания новой версии РСЗО HIMARS

© Фото : Public Domain/U.S. Marine Corps/Cpl. AaronJames B.VinculadoРакетный пуск с установки HIMARS
Ракетный пуск с установки HIMARS - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
© Фото : Public Domain/U.S. Marine Corps/Cpl. AaronJames B.Vinculado
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin и немецкий оборонный концерн Rheinmetall провели первые испытания ракетной системы GMARS - усовершенствованной версии реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщает Lockheed Martin.
Газета Handelsblatt в июне 2024 года сообщала, что Rheinmetall и Lockheed Martin представили усовершенствованную версию ракетной системы HIMARS под названием GMARS (Global Mobile Artillery Rocket System).
"Lockheed Martin и Rheinmetall, партнеры по программе... GMARS, успешно провели первые боевые стрельбы из пусковой установки GMARS, продемонстрировав ее способность запускать ракеты GMLRS", - говорится в пресс-релизе на сайте Lockheed Martin.
Согласно публикации, испытания проводились на ракетном полигоне "Уайт-Сэндс" в американском штате Нью-Мексико. По словам вице-президента Lockheed Martin Паулы Хартли, компания намерена в скором времени представить свою разработку на рынке.
Как отмечается в пресс-релизе, в систему GMARS можно одновременно зарядить две ракеты ATACMS, или четыре ракеты PrSM, или 12 ракет GMLRS стандартной либо увеличенной дальности.
Установка HIMARS - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2025
ВСУ предположительно применили РСЗО HIMARS при обстреле Донецка
19 июля, 16:55
 
ВооруженияLockheed MartinRheinmetallHandelsblatt
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала