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Lockheed Martin и Rheinmetall провели испытания новой версии РСЗО HIMARS
Lockheed Martin и Rheinmetall провели испытания новой версии РСЗО HIMARS - 05.08.2025, ПРАЙМ
Lockheed Martin и Rheinmetall провели испытания новой версии РСЗО HIMARS
Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin и немецкий оборонный концерн Rheinmetall провели первые испытания ракетной системы GMARS -... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T16:48+0300
2025-08-05T16:48+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin и немецкий оборонный концерн Rheinmetall провели первые испытания ракетной системы GMARS - усовершенствованной версии реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщает Lockheed Martin. Газета Handelsblatt в июне 2024 года сообщала, что Rheinmetall и Lockheed Martin представили усовершенствованную версию ракетной системы HIMARS под названием GMARS (Global Mobile Artillery Rocket System). "Lockheed Martin и Rheinmetall, партнеры по программе... GMARS, успешно провели первые боевые стрельбы из пусковой установки GMARS, продемонстрировав ее способность запускать ракеты GMLRS", - говорится в пресс-релизе на сайте Lockheed Martin. Согласно публикации, испытания проводились на ракетном полигоне "Уайт-Сэндс" в американском штате Нью-Мексико. По словам вице-президента Lockheed Martin Паулы Хартли, компания намерена в скором времени представить свою разработку на рынке. Как отмечается в пресс-релизе, в систему GMARS можно одновременно зарядить две ракеты ATACMS, или четыре ракеты PrSM, или 12 ракет GMLRS стандартной либо увеличенной дальности.
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lockheed martin, rheinmetall, handelsblatt
Вооружения, Lockheed Martin, Rheinmetall, Handelsblatt
Lockheed Martin и Rheinmetall провели испытания новой версии РСЗО HIMARS
Lockheed Martin и Rheinmetall провели первые испытания новой версии РСЗО HIMARS
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin и немецкий оборонный концерн Rheinmetall провели первые испытания ракетной системы GMARS - усовершенствованной версии реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщает Lockheed Martin.
Газета Handelsblatt в июне 2024 года сообщала, что Rheinmetall и Lockheed Martin представили усовершенствованную версию ракетной системы HIMARS под названием GMARS (Global Mobile Artillery Rocket System).
"Lockheed Martin и Rheinmetall, партнеры по программе... GMARS, успешно провели первые боевые стрельбы из пусковой установки GMARS, продемонстрировав ее способность запускать ракеты GMLRS", - говорится в пресс-релизе на сайте Lockheed Martin.
Согласно публикации, испытания проводились на ракетном полигоне "Уайт-Сэндс" в американском штате Нью-Мексико. По словам вице-президента Lockheed Martin Паулы Хартли, компания намерена в скором времени представить свою разработку на рынке.
Как отмечается в пресс-релизе, в систему GMARS можно одновременно зарядить две ракеты ATACMS, или четыре ракеты PrSM, или 12 ракет GMLRS стандартной либо увеличенной дальности.
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