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Юрист рассказала о наказании за задержку на обеденном перерыве

Юрист рассказала о наказании за задержку на обеденном перерыве - 05.08.2025, ПРАЙМ

Юрист рассказала о наказании за задержку на обеденном перерыве

Работодатель может привлечь сотрудников к дисциплинарной ответственности за постоянные задержки на обеденном перерыве, рассказала РИА Новости юрист Headhunter... | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T02:31+0300

2025-08-05T02:31+0300

2025-08-05T02:31+0300

общество

рф

headhunter

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Работодатель может привлечь сотрудников к дисциплинарной ответственности за постоянные задержки на обеденном перерыве, рассказала РИА Новости юрист Headhunter Ольга Владимирова. "При регулярных задержках на обеденном перерыве работодатель может привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности по причине нарушения правил внутреннего трудового распорядка", - сказала Владимирова. По её словам, работодатель обязан предоставить сотрудникам минимум полчаса перерыва для отдыха и питания, но продолжительностью не более двух часов. При этом место для обеда может быть любым, если в локальных актах компании нет запрета на прием пищи непосредственно за рабочим местом. "На работах, где по условиям производства (работы) предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно, работодатель обязан обеспечить работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время (ч. 3 ст. 108 ТК РФ)", - объяснила эксперт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , рф, headhunter