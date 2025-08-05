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Юрист рассказала о наказании за задержку на обеденном перерыве - 05.08.2025, ПРАЙМ
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Юрист рассказала о наказании за задержку на обеденном перерыве
Юрист рассказала о наказании за задержку на обеденном перерыве - 05.08.2025, ПРАЙМ
Юрист рассказала о наказании за задержку на обеденном перерыве
Работодатель может привлечь сотрудников к дисциплинарной ответственности за постоянные задержки на обеденном перерыве, рассказала РИА Новости юрист Headhunter... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T02:31+0300
2025-08-05T02:31+0300
общество
рф
headhunter
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Работодатель может привлечь сотрудников к дисциплинарной ответственности за постоянные задержки на обеденном перерыве, рассказала РИА Новости юрист Headhunter Ольга Владимирова. "При регулярных задержках на обеденном перерыве работодатель может привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности по причине нарушения правил внутреннего трудового распорядка", - сказала Владимирова. По её словам, работодатель обязан предоставить сотрудникам минимум полчаса перерыва для отдыха и питания, но продолжительностью не более двух часов. При этом место для обеда может быть любым, если в локальных актах компании нет запрета на прием пищи непосредственно за рабочим местом. "На работах, где по условиям производства (работы) предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно, работодатель обязан обеспечить работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время (ч. 3 ст. 108 ТК РФ)", - объяснила эксперт.
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общество , рф, headhunter
Общество , РФ, HeadHunter
02:31 05.08.2025
 
Юрист рассказала о наказании за задержку на обеденном перерыве

Юрист Владимирова: за задержки на обеденном перерыве могут привлечь к ответственности

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Работодатель может привлечь сотрудников к дисциплинарной ответственности за постоянные задержки на обеденном перерыве, рассказала РИА Новости юрист Headhunter Ольга Владимирова.
"При регулярных задержках на обеденном перерыве работодатель может привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности по причине нарушения правил внутреннего трудового распорядка", - сказала Владимирова.
По её словам, работодатель обязан предоставить сотрудникам минимум полчаса перерыва для отдыха и питания, но продолжительностью не более двух часов. При этом место для обеда может быть любым, если в локальных актах компании нет запрета на прием пищи непосредственно за рабочим местом.
"На работах, где по условиям производства (работы) предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно, работодатель обязан обеспечить работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время (ч. 3 ст. 108 ТК РФ)", - объяснила эксперт.
 
ОбществоРФHeadHunter
 
 
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