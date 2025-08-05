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Часть полуострова Камчатка сдвинулась после землетрясения почти на 2 метра - 05.08.2025, ПРАЙМ
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Часть полуострова Камчатка сдвинулась после землетрясения почти на 2 метра
Часть полуострова Камчатка сдвинулась после землетрясения почти на 2 метра - 05.08.2025, ПРАЙМ
Часть полуострова Камчатка сдвинулась после землетрясения почти на 2 метра
Южная часть полуострова Камчатка после сильного землетрясения 30 июля сдвинулась почти на 2 метра на юго-восток, сообщил Камчатский филиал ФИЦ Единой... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T10:07+0300
2025-08-05T10:07+0300
общество
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Южная часть полуострова Камчатка после сильного землетрясения 30 июля сдвинулась почти на 2 метра на юго-восток, сообщил Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН. Тридцатого июля на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. "Куда поехала Камчатка после сильного землетрясения? Провели предварительный расчет по результатам геодинамических наблюдений. Оказалось, что все мы неплохо так поехали на юго-восток. Максимальные косейсмические смещения после землетрясения 30 июля наблюдались в южной части полуострова. Там они составили почти 2 метра, что сопоставимо с горизонтальными смещениями после землетрясения 2011 года в Тохоку, Япония", - говорится в Telegram-канале службы. По ее данным, Петропавловский куст станций (и сам Петропавловск-Камчатский, соответственно) сместился несколько скромнее. "Эта картина смещений согласуется с предварительной моделью подвижек в очаге, где максимум достигался на южном фланге нашего громадного очага, что и обеспечило полноценный макросейсмический эффект в Северо-Курильске, и недостаточно полноценный – в Петропавловске-Камчатском", - объяснили ученые.
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общество , камчатка, ран
Общество , КАМЧАТКА, РАН
10:07 05.08.2025
 
Часть полуострова Камчатка сдвинулась после землетрясения почти на 2 метра

РАН: Часть полуострова Камчатка сдвинулась после землетрясения почти на 2 метра

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВид на Петропавловск-Камчатский и Кореякский вулкан
Вид на Петропавловск-Камчатский и Кореякский вулкан - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Южная часть полуострова Камчатка после сильного землетрясения 30 июля сдвинулась почти на 2 метра на юго-восток, сообщил Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН.
Тридцатого июля на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС.
"Куда поехала Камчатка после сильного землетрясения? Провели предварительный расчет по результатам геодинамических наблюдений. Оказалось, что все мы неплохо так поехали на юго-восток. Максимальные косейсмические смещения после землетрясения 30 июля наблюдались в южной части полуострова. Там они составили почти 2 метра, что сопоставимо с горизонтальными смещениями после землетрясения 2011 года в Тохоку, Япония", - говорится в Telegram-канале службы.
По ее данным, Петропавловский куст станций (и сам Петропавловск-Камчатский, соответственно) сместился несколько скромнее. "Эта картина смещений согласуется с предварительной моделью подвижек в очаге, где максимум достигался на южном фланге нашего громадного очага, что и обеспечило полноценный макросейсмический эффект в Северо-Курильске, и недостаточно полноценный – в Петропавловске-Камчатском", - объяснили ученые.
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