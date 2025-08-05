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Финский прогулочный катер незаконно пересек морскую границу с Россией - 05.08.2025, ПРАЙМ
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Финский прогулочный катер незаконно пересек морскую границу с Россией
Финский прогулочный катер незаконно пересек морскую границу с Россией - 05.08.2025, ПРАЙМ
Финский прогулочный катер незаконно пересек морскую границу с Россией
Финский прогулочный катер незаконно пересек морскую границу с Россией в Финском заливе, по факту нарушения начато предварительное расследование, сообщает... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T10:01+0300
2025-08-05T10:01+0300
россия
финский залив
финляндия
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Финский прогулочный катер незаконно пересек морскую границу с Россией в Финском заливе, по факту нарушения начато предварительное расследование, сообщает погранохрана Финляндии. "Береговая охрана Финского залива проводит предварительное расследование по факту незаконного пересечения границы, произошедшего 27 июля в Виролахти. Прогулочный катер незаконно пересек государственную морскую границу из Финляндии в Россию и вернулся обратно", - говорится в сообщении. По данным береговой охраны, инцидент расследуется как преступление, связанное с нарушением государственной границы. По словам пограничников, незаконное пересечение границы было обнаружено сразу.
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финский залив
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россия, финский залив, финляндия
РОССИЯ, Финский залив, ФИНЛЯНДИЯ
10:01 05.08.2025
 
Финский прогулочный катер незаконно пересек морскую границу с Россией

Финский катер незаконно пересек морскую границу с Россией в Финском заливе

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкФинский залив
Финский залив - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Финский прогулочный катер незаконно пересек морскую границу с Россией в Финском заливе, по факту нарушения начато предварительное расследование, сообщает погранохрана Финляндии.
"Береговая охрана Финского залива проводит предварительное расследование по факту незаконного пересечения границы, произошедшего 27 июля в Виролахти. Прогулочный катер незаконно пересек государственную морскую границу из Финляндии в Россию и вернулся обратно", - говорится в сообщении.
По данным береговой охраны, инцидент расследуется как преступление, связанное с нарушением государственной границы.
По словам пограничников, незаконное пересечение границы было обнаружено сразу.
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