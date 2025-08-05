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Финский прогулочный катер незаконно пересек морскую границу с Россией

Финский прогулочный катер незаконно пересек морскую границу с Россией - 05.08.2025, ПРАЙМ

Финский прогулочный катер незаконно пересек морскую границу с Россией

Финский прогулочный катер незаконно пересек морскую границу с Россией в Финском заливе, по факту нарушения начато предварительное расследование, сообщает... | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T10:01+0300

2025-08-05T10:01+0300

2025-08-05T10:01+0300

россия

финский залив

финляндия

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Финский прогулочный катер незаконно пересек морскую границу с Россией в Финском заливе, по факту нарушения начато предварительное расследование, сообщает погранохрана Финляндии. "Береговая охрана Финского залива проводит предварительное расследование по факту незаконного пересечения границы, произошедшего 27 июля в Виролахти. Прогулочный катер незаконно пересек государственную морскую границу из Финляндии в Россию и вернулся обратно", - говорится в сообщении. По данным береговой охраны, инцидент расследуется как преступление, связанное с нарушением государственной границы. По словам пограничников, незаконное пересечение границы было обнаружено сразу.

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финский залив

финляндия

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россия, финский залив, финляндия