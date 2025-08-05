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Цена на кокосовое масло обновила рекорд в июле

Цена на кокосовое масло обновила рекорд в июле - 05.08.2025, ПРАЙМ

Цена на кокосовое масло обновила рекорд в июле

Мировая цена кокосового масла, которое широко используется в производстве кондитерских изделий, в фармацевтике и косметике, в июле достигла нового рекордного... | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T08:10+0300

2025-08-05T08:10+0300

2025-08-05T08:10+0300

экономика

всемирный банк

цены

кокосовое масло

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Мировая цена кокосового масла, которое широко используется в производстве кондитерских изделий, в фармацевтике и косметике, в июле достигла нового рекордного значения, следует из данных Всемирного банка. Согласно данным организации, средняя цена на кокосовое масло в прошедшем месяце составила 2 771 доллара за тонну, что оказалось выше достигнутого в мае прежнего рекордного значения в 2 766,8 доллара. В месячном выражении показатель вырос на 2,6%. Кокосовое масло широко используется в пищевой промышленности - в частности, для изготовления кондитерских изделий, например, шоколадных плиток и конфет, мороженого, тортов и печенья. Также его можно использовать для жарки чипсов, попкорна и других закусок. В фармацевтике это масло используют для производства диетических добавок, а в косметике - в средствах для кожи и волос. Кроме того, стоимость соевого масла в июле увеличилась на 10,9% по сравнению с уровнем предшествовавшего месяца - до максимальных с января 2023 года 1 306,6 доллара за тонну. А цена на пальмовое масло достигла трехмесячного максимума в 974,97 доллара за тонну, поднявшись в месячном выражении на 4,2%. В то же время цена на рапсовое масло в прошлом месяце снизилась на 4% по отношению к июню - до 1 202,37 доллара за тонну. Стоимость подсолнечного масла также сократилась - на 0,1%, до 1 195 долларов за тонну.

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всемирный банк, цены, кокосовое масло