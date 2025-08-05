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"Комус" по предложению ФАС снизил цены на товары для школы
"Комус" по предложению ФАС снизил цены на товары для школы - 05.08.2025, ПРАЙМ
"Комус" по предложению ФАС снизил цены на товары для школы
Торговая сеть "Комус" по предложению Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России снизила цены на более чем 150 позиций товаров для школы, сообщило... | 05.08.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Торговая сеть "Комус" по предложению Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России снизила цены на более чем 150 позиций товаров для школы, сообщило ведомство. "По предложению ФАС в магазинах "Комус" снижены цены на более 150 позиций школьного ассортимента. Организация уже второй год берет на себя добровольные обязательства по ограничению и снижению цен на школьные товары", - говорится в сообщении. Отмечается, что цены на позиции социально значимых школьных товаров, к которым относятся тетради, пеналы, школьные наборы и другую продукцию, снижены в среднем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В магазинах такие товары будут отмечены цветными ценниками. В ведомстве добавили, что в магазинах "Комус" зафиксированы на уровне аналогичного периода 2024 года цены на 250 позиций канцтоваров. "Также в магазинах сети снижены в среднем на 15% цены более чем на 100 позиций и зафиксированы на уровне аналогичного периода 2024 года цены на 150 позиций не школьного ассортимента. К ним относятся лампочки и батарейки, одноразовая посуда, товары для хобби и творчества, не школьные канцелярские товары", - добавляется в сообщении. Зафиксированные и сниженные цены будут действовать до 30 сентября 2025 года. Компания обеспечивает наличие товаров школьного и иного востребованного ассортимента в розничной сети на протяжении всего учебного года, отметили в ФАС. "Поддержка "Комусом" инициативы ФАС России по соблюдению принципов ответственного ценообразования оказывает положительное влияние на рынок и позволяет повысить доступность товаров, пользующихся спросом перед началом учебного года", - заключили в ведомстве.
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Экономика, ФАС РФ, цены, снижение цен
"Комус" по предложению ФАС снизил цены на товары для школы
"Комус" по предложению ФАС снизил цены на более чем 150 позиций школьных товаров
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Торговая сеть "Комус" по предложению Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России снизила цены на более чем 150 позиций товаров для школы, сообщило ведомство.
"По предложению ФАС в магазинах "Комус" снижены цены на более 150 позиций школьного ассортимента. Организация уже второй год берет на себя добровольные обязательства по ограничению и снижению цен на школьные товары", - говорится в сообщении.
Отмечается, что цены на позиции социально значимых школьных товаров, к которым относятся тетради, пеналы, школьные наборы и другую продукцию, снижены в среднем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В магазинах такие товары будут отмечены цветными ценниками.
В ведомстве добавили, что в магазинах "Комус" зафиксированы на уровне аналогичного периода 2024 года цены на 250 позиций канцтоваров.
"Также в магазинах сети снижены в среднем на 15% цены более чем на 100 позиций и зафиксированы на уровне аналогичного периода 2024 года цены на 150 позиций не школьного ассортимента. К ним относятся лампочки и батарейки, одноразовая посуда, товары для хобби и творчества, не школьные канцелярские товары", - добавляется в сообщении.
Зафиксированные и сниженные цены будут действовать до 30 сентября 2025 года. Компания обеспечивает наличие товаров школьного и иного востребованного ассортимента в розничной сети на протяжении всего учебного года, отметили в ФАС.
"Поддержка "Комусом" инициативы ФАС России по соблюдению принципов ответственного ценообразования оказывает положительное влияние на рынок и позволяет повысить доступность товаров, пользующихся спросом перед началом учебного года", - заключили в ведомстве.
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