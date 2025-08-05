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Режиссер Фрэнсис Форд Коппола попал в больницу в Риме, сообщили СМИ

Режиссер Фрэнсис Форд Коппола попал в больницу в Риме, сообщили СМИ - 05.08.2025, ПРАЙМ

Режиссер Фрэнсис Форд Коппола попал в больницу в Риме, сообщили СМИ

Американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола госпитализирован в римскую больницу "Тор Вергата", сообщила итальянская газета Corriere della Sera. | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T22:03+0300

2025-08-05T22:03+0300

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происшествия

фрэнсис форд коппола

госпитализация

рим

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РИМ, 5 авг - ПРАЙМ. Американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола госпитализирован в римскую больницу "Тор Вергата", сообщила итальянская газета Corriere della Sera. Коппола находится в Италии с середины июля, когда он презентовал свой последний фильм "Мегалополис" на кинофестивале на юге страны. По данным Corriere, причиной обращения 86-летнего режиссера в больницу с большой вероятностью стали проблемы с сердцем. Автору "Крестного отца", предположительно, понадобились обследования кардиологического характера.

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рим

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фрэнсис форд коппола, госпитализация, рим