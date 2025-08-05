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Режиссер Фрэнсис Форд Коппола попал в больницу в Риме, сообщили СМИ - 05.08.2025, ПРАЙМ
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Режиссер Фрэнсис Форд Коппола попал в больницу в Риме, сообщили СМИ
Режиссер Фрэнсис Форд Коппола попал в больницу в Риме, сообщили СМИ - 05.08.2025, ПРАЙМ
Режиссер Фрэнсис Форд Коппола попал в больницу в Риме, сообщили СМИ
Американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола госпитализирован в римскую больницу "Тор Вергата", сообщила итальянская газета Corriere della Sera. | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T22:03+0300
2025-08-05T22:03+0300
происшествия
фрэнсис форд коппола
госпитализация
рим
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РИМ, 5 авг - ПРАЙМ. Американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола госпитализирован в римскую больницу "Тор Вергата", сообщила итальянская газета Corriere della Sera. Коппола находится в Италии с середины июля, когда он презентовал свой последний фильм "Мегалополис" на кинофестивале на юге страны. По данным Corriere, причиной обращения 86-летнего режиссера в больницу с большой вероятностью стали проблемы с сердцем. Автору "Крестного отца", предположительно, понадобились обследования кардиологического характера.
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фрэнсис форд коппола, госпитализация, рим
Происшествия, Фрэнсис Форд Коппола, госпитализация, Рим
22:03 05.08.2025
 
Режиссер Фрэнсис Форд Коппола попал в больницу в Риме, сообщили СМИ

Corriere della Sera: режиссер Фрэнсис Форд Коппола был госпитализирован в Риме

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФонтан Треви в Риме
Фонтан Треви в Риме - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
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РИМ, 5 авг - ПРАЙМ. Американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола госпитализирован в римскую больницу "Тор Вергата", сообщила итальянская газета Corriere della Sera.
Коппола находится в Италии с середины июля, когда он презентовал свой последний фильм "Мегалополис" на кинофестивале на юге страны.
По данным Corriere, причиной обращения 86-летнего режиссера в больницу с большой вероятностью стали проблемы с сердцем. Автору "Крестного отца", предположительно, понадобились обследования кардиологического характера.
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ПроисшествияФрэнсис Форд КопполагоспитализацияРим
 
 
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