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Король Малайзии посетит Россию с государственным визитом - 05.08.2025, ПРАЙМ
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Король Малайзии посетит Россию с государственным визитом
Король Малайзии посетит Россию с государственным визитом - 05.08.2025, ПРАЙМ
Король Малайзии посетит Россию с государственным визитом
Король Малайзии Султан Ибрагим по приглашению президента РФ Владимира Путина прибывает в Россию с государственным визитом, который в правительстве Малайзии уже... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T00:19+0300
2025-08-05T00:19+0300
экономика
мировая экономика
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малайзия
рф
москва
владимир путин
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Король Малайзии Султан Ибрагим по приглашению президента РФ Владимира Путина прибывает в Россию с государственным визитом, который в правительстве Малайзии уже назвали историческим. По данным государственного новостного агентства Малайзии Bernama, король Султан Ибрагим посетит Россию с государственным визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина с 5 по 10 августа 2025 года. Согласно заявлению дворца, в программу визита малайзийского монарха входит встреча с Путиным и другие официальные мероприятия, а также посещение Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ) и технологического и инновационного центра "Точка кипения". Из Москвы король Малайзии отправится в Татарстан. В Казани запланирована официальная встреча монарха с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым и посещение Казанского Вертолетного завода, сообщает Bernama. "Этот визит является историческим и имеет важнейшее значение, так как Его Величество становится первым главой малайзийского государства, который посещает Россию с государственным визитом с момента установления дипломатических отношений между Малайзией и Россией в 1967 году", - заявил в понедельник премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в своем аккаунте в социальной сети Х. "Визит открывает новую главу в двусторонних отношениях между Малайзией и Россией и, как ожидается, будет способствовать развитию стратегического сотрудничества в различных областях, включая двустороннюю торговлю, инвестиции, высшее образование, технологии и инновации, а также прямые контакты между народами двух стран", - написал Анвар Ибрагим. По словам премьер-министра, Малайзия имеет потенциал для привлечения инвестиций и новых технологий из России, особенно в энергетике, аэрокосмической отрасли, обороне и интеллектуальном сельском хозяйстве, отмечается в публикации премьер-министра. "Что еще более важно, этот государственный визит укрепляет роль института монархии Малайзии как движущей силы дипломатии страны, пользующейся международным уважением, тем самым укрепляя суверенитет и имидж Малайзии как нейтрального, открытого и прогрессивного государства", - добавил Анвар Ибрагим.
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мировая экономика, россия, малайзия, рф, москва, владимир путин, рустам минниханов
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, МАЛАЙЗИЯ, РФ, МОСКВА, Владимир Путин, Рустам Минниханов
00:19 05.08.2025
 
Король Малайзии посетит Россию с государственным визитом

Король Малайзии Султан Ибрагим прибывает в Россию с государственным визитом

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Король Малайзии Султан Ибрагим по приглашению президента РФ Владимира Путина прибывает в Россию с государственным визитом, который в правительстве Малайзии уже назвали историческим.
По данным государственного новостного агентства Малайзии Bernama, король Султан Ибрагим посетит Россию с государственным визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина с 5 по 10 августа 2025 года.
Согласно заявлению дворца, в программу визита малайзийского монарха входит встреча с Путиным и другие официальные мероприятия, а также посещение Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ) и технологического и инновационного центра "Точка кипения".
Из Москвы король Малайзии отправится в Татарстан. В Казани запланирована официальная встреча монарха с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым и посещение Казанского Вертолетного завода, сообщает Bernama.
"Этот визит является историческим и имеет важнейшее значение, так как Его Величество становится первым главой малайзийского государства, который посещает Россию с государственным визитом с момента установления дипломатических отношений между Малайзией и Россией в 1967 году", - заявил в понедельник премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в своем аккаунте в социальной сети Х.
"Визит открывает новую главу в двусторонних отношениях между Малайзией и Россией и, как ожидается, будет способствовать развитию стратегического сотрудничества в различных областях, включая двустороннюю торговлю, инвестиции, высшее образование, технологии и инновации, а также прямые контакты между народами двух стран", - написал Анвар Ибрагим.
По словам премьер-министра, Малайзия имеет потенциал для привлечения инвестиций и новых технологий из России, особенно в энергетике, аэрокосмической отрасли, обороне и интеллектуальном сельском хозяйстве, отмечается в публикации премьер-министра.
"Что еще более важно, этот государственный визит укрепляет роль института монархии Малайзии как движущей силы дипломатии страны, пользующейся международным уважением, тем самым укрепляя суверенитет и имидж Малайзии как нейтрального, открытого и прогрессивного государства", - добавил Анвар Ибрагим.
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯМАЛАЙЗИЯРФМОСКВАВладимир ПутинРустам Минниханов
 
 
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