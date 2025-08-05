https://1prime.ru/20250805/lividnost-860332005.html
Кабмин предоставит ликвидность банкам на 16 миллиардов рублей
Кабмин предоставит ликвидность банкам на 16 миллиардов рублей - 05.08.2025, ПРАЙМ
Кабмин предоставит ликвидность банкам на 16 миллиардов рублей
Банк России ожидает, что правительство за период с 6 по 12 августа предоставит ликвидность банковскому сектору на 16 миллиардов рублей, следует из прогноза,... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T11:10+0300
2025-08-05T11:10+0300
2025-08-05T11:10+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 6 по 12 августа предоставит ликвидность банковскому сектору на 16 миллиардов рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Именно на эту сумму снизятся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 30 июля по 5 августа, правительство, по оценке ЦБ, предоставило ликвидность банковскому сектору на 56 миллиардов. Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в ЦБ в рублях, составит 616 миллиардов рублей. Уменьшение объема наличных денег в обращении вне Банка России понизит ликвидность банковского сектора на 111 миллиардов. Одновременно ЦБ оценивает размер снижения ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 2,119 триллиона рублей. С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции предоставления ликвидности на срок одна неделя в объеме 1,6 триллиона рублей. Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.
https://1prime.ru/20250729/likvidnost-860056633.html
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банки, финансы, россия
Экономика, Банки, Финансы, РОССИЯ
Кабмин предоставит ликвидность банкам на 16 миллиардов рублей
ЦБ: кабмин с 6 по 12 августа предоставит ликвидность банкам на 16 млрд рублей
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 6 по 12 августа предоставит ликвидность банковскому сектору на 16 миллиардов рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ.
Именно на эту сумму снизятся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 30 июля по 5 августа, правительство, по оценке ЦБ, предоставило ликвидность банковскому сектору на 56 миллиардов.
Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в ЦБ в рублях, составит 616 миллиардов рублей. Уменьшение объема наличных денег в обращении вне Банка России понизит ликвидность банковского сектора на 111 миллиардов.
Одновременно ЦБ оценивает размер снижения ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 2,119 триллиона рублей.
С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции предоставления ликвидности на срок одна неделя в объеме 1,6 триллиона рублей.
Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.
ЦБ дал прогноз по предоставлению ликвидности банкам с 30 июля по 5 августа