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Ливия подписала меморандум о взаимопонимании с ExxonMobil
Ливия подписала меморандум о взаимопонимании с ExxonMobil - 05.08.2025, ПРАЙМ
Ливия подписала меморандум о взаимопонимании с ExxonMobil
Ливийская Национальная нефтяная корпорация (NOC) подписала меморандум о взаимопонимании с американской нефтегазовой компанией ExxonMobil, который знаменует... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T01:04+0300
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КАИР, 5 авг – ПРАЙМ. Ливийская Национальная нефтяная корпорация (NOC) подписала меморандум о взаимопонимании с американской нефтегазовой компанией ExxonMobil, который знаменует возвращение последней в Ливию после десятилетнего перерыва, говорится в заявлении NOC.
"Национальная нефтяная корпорация подписала сегодня вечером (в понедельник – ред.) в британской столице Лондоне меморандум о взаимопонимании с американской международной нефтяной компанией ExxonMobil", - сообщается в заявлении.
Отмечается, что основные положения меморандума касаются проведения ExxonMobil технического исследования четырех морских блоков около северо-западного побережья Ливии и залива Сирт. Цель меморандума - проведение геологического и геофизического исследования для обнаружения углеводородных ресурсов.
"Также меморандум прокладывает путь к открытию сфер сотрудничества и возвращению партнерства между NOC и ExxonMobil, которая стремится возобновить деятельность в Ливии после десятилетнего перерыва", - подчеркнула NOC.
Ранее Ливия подписала меморандумы о взаимопонимании с международными нефтегазовыми компаниями Shell и BP.
В марте глава NOC Масуд Сулейман сообщил, что первый за 17 лет тендер на разведку нефти был объявлен в Ливии. Согласно данным министерства нефти и газа базирующегося в Триполи Правительства национального единства Ливии, до настоящего момента от иностранных компаний было получено более 400 заявок.
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ливия, лондон, noc, shell, bp
Энергетика, Экономика, ЛИВИЯ, ЛОНДОН, NOC, Shell, BP
Ливия подписала меморандум о взаимопонимании с ExxonMobil
Ливийская NOC подписала меморандум о взаимопонимании с ExxonMobil
КАИР, 5 авг – ПРАЙМ. Ливийская Национальная нефтяная корпорация (NOC) подписала меморандум о взаимопонимании с американской нефтегазовой компанией ExxonMobil, который знаменует возвращение последней в Ливию после десятилетнего перерыва, говорится в заявлении NOC.
"Национальная нефтяная корпорация подписала сегодня вечером (в понедельник – ред.) в британской столице Лондоне меморандум о взаимопонимании с американской международной нефтяной компанией ExxonMobil", - сообщается в заявлении.
Отмечается, что основные положения меморандума касаются проведения ExxonMobil технического исследования четырех морских блоков около северо-западного побережья Ливии и залива Сирт. Цель меморандума - проведение геологического и геофизического исследования для обнаружения углеводородных ресурсов.
"Также меморандум прокладывает путь к открытию сфер сотрудничества и возвращению партнерства между NOC и ExxonMobil, которая стремится возобновить деятельность в Ливии после десятилетнего перерыва", - подчеркнула NOC.
Ранее Ливия подписала меморандумы о взаимопонимании с международными нефтегазовыми компаниями Shell и BP.
В марте глава NOC Масуд Сулейман сообщил, что первый за 17 лет тендер на разведку нефти был объявлен в Ливии. Согласно данным министерства нефти и газа базирующегося в Триполи Правительства национального единства Ливии, до настоящего момента от иностранных компаний было получено более 400 заявок.