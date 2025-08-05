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Лизинговые компании России ожидают оживления рынка по итогам 2025 года

Лизинговые компании России ожидают оживления рынка по итогам 2025 года - 05.08.2025, ПРАЙМ

Лизинговые компании России ожидают оживления рынка по итогам 2025 года

Российский рынок транспортного лизинга в условиях ужесточения денежно-кредитной политики ожидает снижение объёмов заключаемых сделок по итогам года, хотя... | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T08:12+0300

2025-08-05T08:12+0300

2025-08-05T08:12+0300

экономика

бизнес

россия

альфа-лизинг

газпромбанк лизинг

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Российский рынок транспортного лизинга в условиях ужесточения денежно-кредитной политики ожидает снижение объёмов заключаемых сделок по итогам года, хотя опрошенные РИА Новости отраслевые компании назвали факторы, которые позволят сгладить этот спад. Лизинговая отрасль в первом полугодии столкнулась с рядом вызовов, среди которых замедление экономической активности, повышение ключевой ставки Банка России, а также ограничение ассортимента техники. Эти факторы повлияли на сокращение объёмов выдачи в лизинг различных видов транспортной техники. ФАКТОРЫ СНИЖЕНИЯ По словам управляющего директора группы компаний "Альфа-Лизинг" Максима Агаджанова, ключевой фактор заключается в заметном ослаблении транспортной работы и рентабельности у перевозчиков. "Это связано с общим замедлением экономической активности на фоне проводимой денежно-кредитной политики, особенно ощутимой в строительной сфере", - отметил он. Начальник управления по работе с клиентами железнодорожной отрасли "Газпромбанк Лизинг" Андрей Бочаров рассказал, что финансовая доступность лизинга подвижного состава в первом полугодии 2025 года находилась на относительно невысоком уровне. Основная причина - значение ключевой ставки, но также сказалось и повышение спредов. "В совокупности это привело к тому, что лизинговый платеж оказывался существенно выше размера доходности от оперирования вагоном. Новые вагоны приобретались собственниками преимущественно за счет собственных средств либо поставлялись в рамках ранее заключенных договоров лизинга", - объяснил топ-менеджер. При этом ситуация, которая сложилась в самой отрасли в первом полугодии, по его словам, способствовала охлаждению спроса на приобретение подвижного состава. "С одной стороны, поступление новых вагонов продолжало опережать их списание, что усиливало формирование профицита парка. С другой стороны, под влиянием ряда факторов снижалась погрузка на сети, в том числе по причине переориентации грузов на автомобильный транспорт, что привело к снижению ставок доходности и, как следствие, сокращению спроса на лизинг вагонов", - сообщил Бочаров. В сегментах железнодорожного транспорта, грузовых автомобилей, оборудования результаты компании "СберЛизинг" коррелируют с общим рынком, но с меньшим снижением. "В то же время по сельскохозяйственной технике, городскому транспорту и легковым автомобилям "СберЛизинг" показывает положительную динамику, которая отличается от общего тренда на рынке", - пояснили в компании. ИНТЕРЕС К НОВЫМ СЕГМЕНТАМ Коммерческий директор "Интерлизинг" Руслан Моллаев рассказал, что ряд направлений демонстрирует стабильность. В частности, сохраняется спрос на производственное оборудование и специализированную технику. Активность малого и среднего бизнеса также остается на хорошем уровне – компании продолжают приобретать транспорт и оборудование для операционной деятельности. "Отдельно можно отметить растущий интерес к новым нишам: квадроциклам, катерам, технике для туризма и отдыха, коммерческой недвижимости, а также высокотехнологичным решениям, таким как роботы и серверное оборудование", - прокомментировал топ-менеджер. ПРОГНОЗ ПО ИТОГАМ ГОДА Все опрошенные лизинговые компании утверждают, что ключевым катализатором оживления рынка станет смягчение денежно-кредитной политики. Также отраслевики считают, что дополнительные меры поддержки и более гибкие лизинговые продукты сыграют положительную роль. "Мы ожидаем некоторое оживление на рынке по мере снижения ключевой ставки, что может привести к росту инвестиционной активности среди участников рынка. Кроме того, четвертый квартал, как правило, это сезон заключения контрактов на следующий год, в этой связи бизнес может обратиться за финансированием ближе к концу года", - рассказали в пресс-службе ВТБ. Бочаров рассказал, что объём выпуска грузовых вагонов во втором полугодии оценивается в 26 тысяч единиц. Соответственно, по итогам года выпуск вагонов сократится на 25% по сравнению с 2024 годом на фоне общего профицита парка. "В прошлом году существенную поддержку объёму нового бизнеса в лизинге железнодорожной техники оказало заключение крупной сделки в рамках развития высокоскоростного железнодорожного сообщения. В текущем году таких проектов (по объемам) не прогнозируется, поэтому рынок лизинга подвижного состава покажет объективное снижение. Это абсолютно закономерное явление для цикличной отрасли", - добавил он. Моллаев считает, что компании, которые смогут предложить клиентам индивидуальные решения, учитывающие их текущие потребности, будут в более выигрышной позиции. "Хотя резкого роста в ближайшее время не ожидается, грамотная стратегия и адаптивность позволят находить возможности для развития даже в текущих условиях", - заключил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, альфа-лизинг, газпромбанк лизинг