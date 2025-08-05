https://1prime.ru/20250805/maduro-860319253.html
Мадуро оценил темпы роста экономики Венесуэлы в Южной Америке
Мадуро оценил темпы роста экономики Венесуэлы в Южной Америке - 05.08.2025, ПРАЙМ
Мадуро оценил темпы роста экономики Венесуэлы в Южной Америке
Экономика Венесуэлы демонстрирует наивысшие темпы роста в Южной Америке и выросла на 7,71% за первые шесть месяцев 2025 года, заявил президент страны Николас... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T04:47+0300
2025-08-05T04:47+0300
2025-08-05T04:47+0300
экономика
мировая экономика
южная америка
венесуэла
николас мадуро
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860319253.jpg?1754358430
МЕХИКО, 5 авг - ПРАЙМ. Экономика Венесуэлы демонстрирует наивысшие темпы роста в Южной Америке и выросла на 7,71% за первые шесть месяцев 2025 года, заявил президент страны Николас Мадуро.
"Венесуэла продолжает лидировать в темпах роста в Южной Америке. По итогам первого квартала - рост 9%, во втором квартале - 6,65%. Это позволяет нам оценить предварительный рост реального ВВП в первом полугодии в 7,71%", - сообщил глава государства в эфире своей программы "С Мадуро+".
Политик отметил рост налоговых поступлений - на 12,9% за первое полугодие, а также объёмов банковского кредитования, который увеличился на 21,8%.
"Экономика оживает, растёт потребление, растёт торговля, появляются ресурсы для инвестиций. Мы идём по пути устойчивого развития", - подчеркнул Мадуро.
южная америка
венесуэла
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, южная америка, венесуэла, николас мадуро
Экономика, Мировая экономика, ЮЖНАЯ АМЕРИКА, ВЕНЕСУЭЛА, Николас Мадуро
Мадуро оценил темпы роста экономики Венесуэлы в Южной Америке
Мадуро: экономика Венесуэлы показала наивысшие темпы роста в Южной Америке
МЕХИКО, 5 авг - ПРАЙМ. Экономика Венесуэлы демонстрирует наивысшие темпы роста в Южной Америке и выросла на 7,71% за первые шесть месяцев 2025 года, заявил президент страны Николас Мадуро.
"Венесуэла продолжает лидировать в темпах роста в Южной Америке. По итогам первого квартала - рост 9%, во втором квартале - 6,65%. Это позволяет нам оценить предварительный рост реального ВВП в первом полугодии в 7,71%", - сообщил глава государства в эфире своей программы "С Мадуро+".
Политик отметил рост налоговых поступлений - на 12,9% за первое полугодие, а также объёмов банковского кредитования, который увеличился на 21,8%.
"Экономика оживает, растёт потребление, растёт торговля, появляются ресурсы для инвестиций. Мы идём по пути устойчивого развития", - подчеркнул Мадуро.