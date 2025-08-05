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Мадуро оценил темпы роста экономики Венесуэлы в Южной Америке

Мадуро оценил темпы роста экономики Венесуэлы в Южной Америке - 05.08.2025, ПРАЙМ

Мадуро оценил темпы роста экономики Венесуэлы в Южной Америке

Экономика Венесуэлы демонстрирует наивысшие темпы роста в Южной Америке и выросла на 7,71% за первые шесть месяцев 2025 года, заявил президент страны Николас... | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T04:47+0300

2025-08-05T04:47+0300

2025-08-05T04:47+0300

экономика

мировая экономика

южная америка

венесуэла

николас мадуро

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МЕХИКО, 5 авг - ПРАЙМ. Экономика Венесуэлы демонстрирует наивысшие темпы роста в Южной Америке и выросла на 7,71% за первые шесть месяцев 2025 года, заявил президент страны Николас Мадуро. "Венесуэла продолжает лидировать в темпах роста в Южной Америке. По итогам первого квартала - рост 9%, во втором квартале - 6,65%. Это позволяет нам оценить предварительный рост реального ВВП в первом полугодии в 7,71%", - сообщил глава государства в эфире своей программы "С Мадуро+". Политик отметил рост налоговых поступлений - на 12,9% за первое полугодие, а также объёмов банковского кредитования, который увеличился на 21,8%. "Экономика оживает, растёт потребление, растёт торговля, появляются ресурсы для инвестиций. Мы идём по пути устойчивого развития", - подчеркнул Мадуро.

южная америка

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мировая экономика, южная америка, венесуэла, николас мадуро