https://1prime.ru/20250805/malayziya-860342265.html

Король Малайзии впервые прибыл в Россию с государственным визитом

Король Малайзии впервые прибыл в Россию с государственным визитом - 05.08.2025, ПРАЙМ

Король Малайзии впервые прибыл в Россию с государственным визитом

Король Малайзии Султан Ибрагим по приглашению президента РФ Владимира Путина прибыл в Россию с государственным визитом впервые для главы малайзийского... | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T14:15+0300

2025-08-05T14:15+0300

2025-08-05T14:15+0300

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Король Малайзии Султан Ибрагим по приглашению президента РФ Владимира Путина прибыл в Россию с государственным визитом впервые для главы малайзийского государства за всю историю отношений стран, самолёт монарха приземлился в столичном аэропорту "Внуково-2", передает корреспондент РИА Новости. По данным государственного новостного агентства Малайзии Bernama, государственный визит пройдет с 5 по 10 августа. Согласно заявлению дворца, в программу визита малайзийского монарха входят встреча с Путиным и другие официальные мероприятия, а также посещение Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ) и технологического и инновационного центра "Точка кипения". Из Москвы король Малайзии отправится в Татарстан. В Казани запланирована официальная встреча монарха с главой Татарстана Рустамом Миннихановым и посещение Казанского Вертолетного завода, сообщает Bernama. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в своем аккаунте в социальной сети Х назвал визит монарха в Россию историческим и отметил, что он имеет важнейшее значение, так как король станет первым главой малайзийского государства, посетившим Россию с госвизитом с момента установления дипломатических отношений между государствами в 1967 году.

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россия, малайзия, владимир путин, визит