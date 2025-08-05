https://1prime.ru/20250805/malayziya-860342265.html
Король Малайзии впервые прибыл в Россию с государственным визитом
Король Малайзии впервые прибыл в Россию с государственным визитом - 05.08.2025, ПРАЙМ
Король Малайзии впервые прибыл в Россию с государственным визитом
Король Малайзии Султан Ибрагим по приглашению президента РФ Владимира Путина прибыл в Россию с государственным визитом впервые для главы малайзийского... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T14:15+0300
2025-08-05T14:15+0300
2025-08-05T14:15+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Король Малайзии Султан Ибрагим по приглашению президента РФ Владимира Путина прибыл в Россию с государственным визитом впервые для главы малайзийского государства за всю историю отношений стран, самолёт монарха приземлился в столичном аэропорту "Внуково-2", передает корреспондент РИА Новости. По данным государственного новостного агентства Малайзии Bernama, государственный визит пройдет с 5 по 10 августа. Согласно заявлению дворца, в программу визита малайзийского монарха входят встреча с Путиным и другие официальные мероприятия, а также посещение Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ) и технологического и инновационного центра "Точка кипения". Из Москвы король Малайзии отправится в Татарстан. В Казани запланирована официальная встреча монарха с главой Татарстана Рустамом Миннихановым и посещение Казанского Вертолетного завода, сообщает Bernama. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в своем аккаунте в социальной сети Х назвал визит монарха в Россию историческим и отметил, что он имеет важнейшее значение, так как король станет первым главой малайзийского государства, посетившим Россию с госвизитом с момента установления дипломатических отношений между государствами в 1967 году.
https://1prime.ru/20250802/malayziya-860239938.html
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россия, малайзия, владимир путин, визит
Политика, РОССИЯ, МАЛАЙЗИЯ, Владимир Путин, визит
Король Малайзии впервые прибыл в Россию с государственным визитом
Король Малайзии Султан Ибрагим впервые прибыл в Россию с государственным визитом
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Король Малайзии Султан Ибрагим по приглашению президента РФ Владимира Путина прибыл в Россию с государственным визитом впервые для главы малайзийского государства за всю историю отношений стран, самолёт монарха приземлился в столичном аэропорту "Внуково-2", передает корреспондент РИА Новости.
По данным государственного новостного агентства Малайзии Bernama, государственный визит пройдет с 5 по 10 августа.
Согласно заявлению дворца, в программу визита малайзийского монарха входят встреча с Путиным и другие официальные мероприятия, а также посещение Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ) и технологического и инновационного центра "Точка кипения".
Из Москвы король Малайзии отправится в Татарстан. В Казани запланирована официальная встреча монарха с главой Татарстана Рустамом Миннихановым и посещение Казанского Вертолетного завода, сообщает Bernama.
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в своем аккаунте в социальной сети Х назвал визит монарха в Россию историческим и отметил, что он имеет важнейшее значение, так как король станет первым главой малайзийского государства, посетившим Россию с госвизитом с момента установления дипломатических отношений между государствами в 1967 году.
Путин 6 августа проведет переговоры с правителем Малайзии