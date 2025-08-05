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МИД прокомментировал сообщения о размещении вооружений в Латинской Америке - 05.08.2025, ПРАЙМ
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МИД прокомментировал сообщения о размещении вооружений в Латинской Америке
МИД прокомментировал сообщения о размещении вооружений в Латинской Америке - 05.08.2025, ПРАЙМ
МИД прокомментировал сообщения о размещении вооружений в Латинской Америке
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что информация о возможном развертывании российских вооружений на Кубе и в Венесуэле представляет... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T21:07+0300
2025-08-05T21:08+0300
политика
мид рф
мария захарова
латинская америка
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что информация о возможном развертывании российских вооружений на Кубе и в Венесуэле представляет из себя частное мнение отдельных экспертов, высказывающих личную точку зрения, вопросы развития такого сотрудничества - компетенция Минобороны, Москва основывается на двусторонних договоренностях и международных обязательствах."Как мы понимаем, речь идет о частном мнении отдельных экспертов, высказывающих личную точку зрения. Вопросы развития международного военного сотрудничества относятся к компетенции министерства обороны. Анализируя возможности таких связей, мы основываемся на международных обязательствах Российской Федерации и двусторонних договоренностях с заинтересованными странами", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России, в ответ на вопрос про сообщения о возможном развертывании российских вооружений на Кубе и в Венесуэле.
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мид рф, мария захарова, латинская америка
Политика, МИД РФ, Мария Захарова, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
21:07 05.08.2025 (обновлено: 21:08 05.08.2025)
 
МИД прокомментировал сообщения о размещении вооружений в Латинской Америке

В МИД РФ прокомментировали сообщения о размещении вооружений в Латинской Америке

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД РФ
МИД РФ - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что информация о возможном развертывании российских вооружений на Кубе и в Венесуэле представляет из себя частное мнение отдельных экспертов, высказывающих личную точку зрения, вопросы развития такого сотрудничества - компетенция Минобороны, Москва основывается на двусторонних договоренностях и международных обязательствах.
"Как мы понимаем, речь идет о частном мнении отдельных экспертов, высказывающих личную точку зрения. Вопросы развития международного военного сотрудничества относятся к компетенции министерства обороны. Анализируя возможности таких связей, мы основываемся на международных обязательствах Российской Федерации и двусторонних договоренностях с заинтересованными странами", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России, в ответ на вопрос про сообщения о возможном развертывании российских вооружений на Кубе и в Венесуэле.
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ПолитикаМИД РФМария ЗахароваЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
 
 
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