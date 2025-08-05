https://1prime.ru/20250805/mid-860357109.html
МИД прокомментировал сообщения о размещении вооружений в Латинской Америке
МИД прокомментировал сообщения о размещении вооружений в Латинской Америке - 05.08.2025, ПРАЙМ
МИД прокомментировал сообщения о размещении вооружений в Латинской Америке
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что информация о возможном развертывании российских вооружений на Кубе и в Венесуэле представляет... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T21:07+0300
2025-08-05T21:07+0300
2025-08-05T21:08+0300
политика
мид рф
мария захарова
латинская америка
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858119275_0:38:2614:1508_1920x0_80_0_0_f875a18eaad247e282c6d266ebbdbe98.jpg
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что информация о возможном развертывании российских вооружений на Кубе и в Венесуэле представляет из себя частное мнение отдельных экспертов, высказывающих личную точку зрения, вопросы развития такого сотрудничества - компетенция Минобороны, Москва основывается на двусторонних договоренностях и международных обязательствах."Как мы понимаем, речь идет о частном мнении отдельных экспертов, высказывающих личную точку зрения. Вопросы развития международного военного сотрудничества относятся к компетенции министерства обороны. Анализируя возможности таких связей, мы основываемся на международных обязательствах Российской Федерации и двусторонних договоренностях с заинтересованными странами", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России, в ответ на вопрос про сообщения о возможном развертывании российских вооружений на Кубе и в Венесуэле.
https://1prime.ru/20250804/rsmd-860313399.html
латинская америка
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858119275_277:0:2338:1546_1920x0_80_0_0_a3506fb15e2308cc1a2b277b07eb4f0b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мид рф, мария захарова, латинская америка
Политика, МИД РФ, Мария Захарова, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
МИД прокомментировал сообщения о размещении вооружений в Латинской Америке
В МИД РФ прокомментировали сообщения о размещении вооружений в Латинской Америке
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что информация о возможном развертывании российских вооружений на Кубе и в Венесуэле представляет из себя частное мнение отдельных экспертов, высказывающих личную точку зрения, вопросы развития такого сотрудничества - компетенция Минобороны, Москва основывается на двусторонних договоренностях и международных обязательствах.
"Как мы понимаем, речь идет о частном мнении отдельных экспертов, высказывающих личную точку зрения. Вопросы развития международного военного сотрудничества относятся к компетенции министерства обороны. Анализируя возможности таких связей, мы основываемся на международных обязательствах Российской Федерации и двусторонних договоренностях с заинтересованными странами", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России, в ответ на вопрос про сообщения о возможном развертывании российских вооружений на Кубе и в Венесуэле.
МИД: Россия больше не считает себя связанной ограничениями по РСМД