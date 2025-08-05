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МИД прокомментировал сообщения о размещении вооружений в Латинской Америке

МИД прокомментировал сообщения о размещении вооружений в Латинской Америке - 05.08.2025, ПРАЙМ

МИД прокомментировал сообщения о размещении вооружений в Латинской Америке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что информация о возможном развертывании российских вооружений на Кубе и в Венесуэле представляет... | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T21:07+0300

2025-08-05T21:07+0300

2025-08-05T21:08+0300

политика

мид рф

мария захарова

латинская америка

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что информация о возможном развертывании российских вооружений на Кубе и в Венесуэле представляет из себя частное мнение отдельных экспертов, высказывающих личную точку зрения, вопросы развития такого сотрудничества - компетенция Минобороны, Москва основывается на двусторонних договоренностях и международных обязательствах."Как мы понимаем, речь идет о частном мнении отдельных экспертов, высказывающих личную точку зрения. Вопросы развития международного военного сотрудничества относятся к компетенции министерства обороны. Анализируя возможности таких связей, мы основываемся на международных обязательствах Российской Федерации и двусторонних договоренностях с заинтересованными странами", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России, в ответ на вопрос про сообщения о возможном развертывании российских вооружений на Кубе и в Венесуэле.

https://1prime.ru/20250804/rsmd-860313399.html

латинская америка

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мид рф, мария захарова, латинская америка