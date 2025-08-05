https://1prime.ru/20250805/minfin-860334967.html

Минфин направит на продажу валюты и золота 6,2 миллиарда рублей

Минфин направит на продажу валюты и золота 6,2 миллиарда рублей - 05.08.2025, ПРАЙМ

Минфин направит на продажу валюты и золота 6,2 миллиарда рублей

Минфин РФ продолжает продавать валюту и золото по бюджетному правилу: с 7 августа по 4 сентября направит на эти цели 6,2 миллиарда рублей, по 300 миллионов... | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T12:02+0300

2025-08-05T12:02+0300

2025-08-05T12:02+0300

экономика

финансы

минфин

фнб

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859566922_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_b869d9a50237aef8c527b6428a6bf529.jpg

МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Минфин РФ продолжает продавать валюту и золото по бюджетному правилу: с 7 августа по 4 сентября направит на эти цели 6,2 миллиарда рублей, по 300 миллионов рублей в день, сообщается в материалах на сайте министерства. "Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в августе 2025 года в размере -12,1 млрд рублей. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам июля 2025 года составило 5,9 млрд рублей", - говорится в материалах на сайте министерства. "Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на продажу ранее приобретенных иностранной валюты и золота, составляет 6,2 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 7 августа 2025 года по 4 сентября 2025 года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 0,3 млрд рублей", - отмечается в материалах. В июле Минфин РФ сообщил о переходе к продаже валюты и золота, в период с 7 июля по 6 августа Минфин направляет на эти цели 18,77 миллиарда рублей, по 820 миллионов рублей в день. ЦБ РФ с 9 января возобновил регулярные операции в рамках бюджетного правила на внутреннем валютном рынке, приостановленные с 28 ноября 2024 года. Как пояснял регулятор, с 15 января по 30 июня 2025 года он будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты, исходя из корректировки анонсируемого ежемесячно Минфином России объема регулярных операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,86 миллиарда рублей в день. По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.

https://1prime.ru/20250801/minfin-860226117.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, минфин, фнб