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Минсельхоз усилит поддержку малых производителей молочной отрасли
Минсельхоз усилит поддержку малых производителей молочной отрасли - 05.08.2025, ПРАЙМ
Минсельхоз усилит поддержку малых производителей молочной отрасли
Минсельхоз РФ планирует усилить поддержку малых производителей молока с 2026 года, сообщили в министерстве. | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T15:12+0300
2025-08-05T15:12+0300
2025-08-05T15:12+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Минсельхоз РФ планирует усилить поддержку малых производителей молока с 2026 года, сообщили в министерстве. Ранее "Известия" сообщали о жалобе крупных производителей молока на сокращение субсидий "на литр", что может сказаться на молочной отрасли. "Господдержку получают более 3,7 тысяч КФХ, и с 2026 года планируется усиление мер по повышению их финансовой устойчивости и стимулированию роста производства. В частности, субсидия на один килограмм реализованного молока будет предоставляться только малым производителям, которые входят в единый реестр субъектов МСП", - говорится в сообщение Минсельхоза РФ. В комментарии также уточнили, что остальные меры господдержки молочной отрасли сохранятся для всех категорий производителей. В ведомстве отметили, что молочная отрасль была и остается одной из самых поддерживаемых в российском АПК. "Это в том числе возмещение части затрат на развитие племенного животноводства, на создание и (или) модернизацию животноводческих комплексов молочного направления, льготное краткосрочное и инвестиционное кредитование",- пояснили в Минсельхозе. Также министерство напомнило, что средняя рентабельность отрасли в России в 2024 году составила более 28% без учета субсидий, а самообеспеченность молоком и молочными продуктами - 85%. По данным Росстата в первом полугодии валовое производство молока выросло на 0,3% - на 45,4 тысяч тонн больше, чем за аналогичный период 2024 года, и составило 16,9 миллиона тонн.
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минсельхоз, росстат, сельское хозяйство, молоко
Минсельхоз, Росстат, Сельское хозяйство, молоко
Минсельхоз усилит поддержку малых производителей молочной отрасли
Минсельхоз: в 2026 году планируется усилить поддержку малых производителей молока
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Минсельхоз РФ планирует усилить поддержку малых производителей молока с 2026 года, сообщили в министерстве.
Ранее "Известия" сообщали о жалобе крупных производителей молока на сокращение субсидий "на литр", что может сказаться на молочной отрасли.
"Господдержку получают более 3,7 тысяч КФХ, и с 2026 года планируется усиление мер по повышению их финансовой устойчивости и стимулированию роста производства. В частности, субсидия на один килограмм реализованного молока будет предоставляться только малым производителям, которые входят в единый реестр субъектов МСП", - говорится в сообщение Минсельхоза РФ.
В комментарии также уточнили, что остальные меры господдержки молочной отрасли сохранятся для всех категорий производителей.
В ведомстве отметили, что молочная отрасль была и остается одной из самых поддерживаемых в российском АПК. "Это в том числе возмещение части затрат на развитие племенного животноводства, на создание и (или) модернизацию животноводческих комплексов молочного направления, льготное краткосрочное и инвестиционное кредитование",- пояснили в Минсельхозе.
Также министерство напомнило, что средняя рентабельность отрасли в России в 2024 году составила более 28% без учета субсидий, а самообеспеченность молоком и молочными продуктами - 85%.
По данным Росстата в первом полугодии валовое производство молока выросло на 0,3% - на 45,4 тысяч тонн больше, чем за аналогичный период 2024 года, и составило 16,9 миллиона тонн.
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