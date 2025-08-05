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Все ждут российских импортозамещенных самолетов, заявил Мишустин

Все ждут российских импортозамещенных самолетов, заявил Мишустин - 05.08.2025, ПРАЙМ

Все ждут российских импортозамещенных самолетов, заявил Мишустин

Все в России ждут импортозамещенных отечественных самолетов, их производство должно быть надежным, с соблюдением всех требований безопасности, заявил... | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T10:42+0300

2025-08-05T10:42+0300

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Все в России ждут импортозамещенных отечественных самолетов, их производство должно быть надежным, с соблюдением всех требований безопасности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин во вторник принял с докладом гендиректора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова. На встрече обсуждался вопрос производства полностью импортозамещенных российских пассажирских самолетов, в частности, лайнера МС-21, "Суперджет" и ИЛ-114. "Конечно, все ждут этих самолетов. Знаю, что корпорация старается сделать их аккуратно, надежно. В этом смысле, без сомнения, все должно быть безопасно", - сказал Мишустин на встрече.Мишустин также напомнил о Советском Союзе, самостоятельно производившем комплектующие для своих воздушных судов.Он уточнил, что у Boeing и Airbus есть примерно 9 крупных компаний по всему миру, которые поставляют для их самолетов свои комплектующие."Мы же вынуждены делать все самостоятельно, сами", - подчеркнул Чемезов, говоря о производстве комплектующих для российских самолетов."Когда-то такая страна была - Советский Союз", - отреагировал Мишустин.Чемезов согласился, что в СССР так и было. "Точно. В Советском Союзе именно было так. Вынуждены, в общем-то, вернуться к такой же практике", - отметил глава "Ростеха".

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россия, бизнес, михаил мишустин, сергей чемезов, ростех