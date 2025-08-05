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МВД предупредило о рекламе запрещенного контента в Telegram
МВД предупредило о рекламе запрещенного контента в Telegram - 05.08.2025, ПРАЙМ
МВД предупредило о рекламе запрещенного контента в Telegram
Мошенники используют цифровые подарки в Telegram для скрытой рекламы казино, наркошопов или экстремистских сайтов, предупреждает управление по организации... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T09:23+0300
2025-08-05T09:23+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Мошенники используют цифровые подарки в Telegram для скрытой рекламы казино, наркошопов или экстремистских сайтов, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Мошенники используют цифровые подарки в Telegram, чтобы скрытно рекламировать запрещённый контент", - говорится в сообщении. Также в релизе МВД РФ депутат Госдумы Антон Немкин уточнил, что злоумышленники дарят администраторам Telegram-каналов подарки с ссылками на наркошопы, казино или экстремистские сайты. Когда подарок видят подписчики, подают жалобы в Роскомнадзор, из-за чего канал могут заблокировать. В ведомстве советуют регулярно просматривать вкладку с подарками и удалять подозрительные.
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мвд, мошеннические схемы, мошенники, telegram, технологии
Мошенничество, МВД, мошеннические схемы, мошенники, Telegram, Технологии
МВД предупредило о рекламе запрещенного контента в Telegram
МВД: мошенники через подарки в Telegram скрыто рекламируют запрещенный контент
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Мошенники используют цифровые подарки в Telegram для скрытой рекламы казино, наркошопов или экстремистских сайтов, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Мошенники используют цифровые подарки в Telegram, чтобы скрытно рекламировать запрещённый контент", - говорится в сообщении.
Также в релизе МВД РФ депутат Госдумы Антон Немкин уточнил, что злоумышленники дарят администраторам Telegram-каналов подарки с ссылками на наркошопы, казино или экстремистские сайты. Когда подарок видят подписчики, подают жалобы в Роскомнадзор, из-за чего канал могут заблокировать.
В ведомстве советуют регулярно просматривать вкладку с подарками и удалять подозрительные.
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