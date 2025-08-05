https://1prime.ru/20250805/moshenniki-860325593.html

МВД предупредило о рекламе запрещенного контента в Telegram

МВД предупредило о рекламе запрещенного контента в Telegram - 05.08.2025, ПРАЙМ

МВД предупредило о рекламе запрещенного контента в Telegram

Мошенники используют цифровые подарки в Telegram для скрытой рекламы казино, наркошопов или экстремистских сайтов, предупреждает управление по организации... | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T09:23+0300

2025-08-05T09:23+0300

2025-08-05T10:02+0300

мошенничество

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мошеннические схемы

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Мошенники используют цифровые подарки в Telegram для скрытой рекламы казино, наркошопов или экстремистских сайтов, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Мошенники используют цифровые подарки в Telegram, чтобы скрытно рекламировать запрещённый контент", - говорится в сообщении. Также в релизе МВД РФ депутат Госдумы Антон Немкин уточнил, что злоумышленники дарят администраторам Telegram-каналов подарки с ссылками на наркошопы, казино или экстремистские сайты. Когда подарок видят подписчики, подают жалобы в Роскомнадзор, из-за чего канал могут заблокировать. В ведомстве советуют регулярно просматривать вкладку с подарками и удалять подозрительные.

https://1prime.ru/20250803/mvd-860266103.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мвд, мошеннические схемы, мошенники, telegram, технологии