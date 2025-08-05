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Казахстан и Ирак согласовали ветеринарные сертификаты на экспорт мяса

Казахстан и Ирак согласовали ветеринарные сертификаты на экспорт мяса - 05.08.2025, ПРАЙМ

Казахстан и Ирак согласовали ветеринарные сертификаты на экспорт мяса

Казахстан договорился с Ираком о согласовании ветеринарных сертификатов на экспорт в страну мяса крупного и мелкого рогатого скота, сообщает во вторник... | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T12:44+0300

2025-08-05T12:44+0300

2025-08-05T12:44+0300

экономика

сельское хозяйство

казахстан

ирак

мясо

экспорт

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АЛМА-АТА, 5 авг - ПРАЙМ. Казахстан договорился с Ираком о согласовании ветеринарных сертификатов на экспорт в страну мяса крупного и мелкого рогатого скота, сообщает во вторник пресс-служба министерства сельского хозяйства страны. "Комитет ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства республики Казахстан сообщает о согласовании и подписании форм ветеринарных сертификатов с ветеринарной службой республики Ирак на экспорт убойного крупного и мелкого рогатого скота из Казахстана", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Уточняется, что документы были подписаны в рамках двусторонних переговоров между ветеринарными службами двух стран. Подписание соглашений открыло новый экспортный маршрут для казахстанских производителей, расширив географию поставок сельхозпродукции и укрепив внешнеэкономическое сотрудничество с ближневосточным регионом, отметили в минсельхозе. "Согласование ветеринарных требований свидетельствует о высоком уровне доверия к системе ветеринарного контроля Казахстана и является важным шагом в развитии экспортного потенциала отечественного животноводства. Ирак стал новым рынком для казахстанской продукции, что подчеркивает положительную динамику расширения внешней торговли в сфере АПК", - говорится в сообщении. В понедельник казахстанское сельскохозяйственное ведомство сообщило о согласовании ветеринарных сертификатов на экспорт рыбы и меда в Азербайджан.

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казахстан

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сельское хозяйство, казахстан, ирак, мясо, экспорт