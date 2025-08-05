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ЕС нарастит ввоз мяса бизонов из США в рамках торговой сделки, пишут СМИ - 05.08.2025, ПРАЙМ
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ЕС нарастит ввоз мяса бизонов из США в рамках торговой сделки, пишут СМИ
ЕС нарастит ввоз мяса бизонов из США в рамках торговой сделки, пишут СМИ - 05.08.2025, ПРАЙМ
ЕС нарастит ввоз мяса бизонов из США в рамках торговой сделки, пишут СМИ
ЕС увеличит ввоз мяса бизонов из США в рамках двусторонней торговой сделки, передает агентство Reuters со ссылкой на неназванного европейского чиновника. | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T13:15+0300
2025-08-05T13:15+0300
экономика
европа
сша
ес
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
торговля
сделка
мясо
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. ЕС увеличит ввоз мяса бизонов из США в рамках двусторонней торговой сделки, передает агентство Reuters со ссылкой на неназванного европейского чиновника. "ЕС стремится включить как можно больше товаров в список тех, что освобождены от пошлин, по ставке "ноль к нулю". В рамках соглашения ЕС увеличит импорт мяса бизонов из США", - говорится в публикации. Источник отметил, что ЕС также работает над завершением списка основных товаров, которые будут освобождены от американских пошлин, но процесс займет некоторое время. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
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европа, сша, ес, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, торговля, сделка, мясо
Экономика, ЕВРОПА, США, ЕС, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, торговля, сделка, мясо
13:15 05.08.2025
 
ЕС нарастит ввоз мяса бизонов из США в рамках торговой сделки, пишут СМИ

Reuters: Евросоюз намерен увеличить ввоз мяса бизонов из США в рамках торговой сделки

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. ЕС увеличит ввоз мяса бизонов из США в рамках двусторонней торговой сделки, передает агентство Reuters со ссылкой на неназванного европейского чиновника.
"ЕС стремится включить как можно больше товаров в список тех, что освобождены от пошлин, по ставке "ноль к нулю". В рамках соглашения ЕС увеличит импорт мяса бизонов из США", - говорится в публикации.
Источник отметил, что ЕС также работает над завершением списка основных товаров, которые будут освобождены от американских пошлин, но процесс займет некоторое время.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
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ЭкономикаЕВРОПАСШАЕСДональд ТрампУрсула фон дер Ляйенторговлясделкамясо
 
 
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