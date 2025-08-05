https://1prime.ru/20250805/nato-860346661.html
НАТО займется координацией поставок оружия из США для Украины
НАТО займется координацией поставок оружия из США для Украины - 05.08.2025, ПРАЙМ
НАТО займется координацией поставок оружия из США для Украины
НАТО займется координацией поставок партий американского оружия, которое страны Евросоюза будут закупать для Украины, говорится в заявлении альянса. | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T15:33+0300
2025-08-05T15:33+0300
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БРЮССЕЛЬ, 5 авг - ПРАЙМ. НАТО займется координацией поставок партий американского оружия, которое страны Евросоюза будут закупать для Украины, говорится в заявлении альянса. "НАТО будет координировать поставку оружия, в том числе через командование по оказанию военной помощи Украине (NSATU) в Висбадене. В тесном сотрудничестве с Украиной и США главнокомандующий сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич будет утверждать поставки, соответствующие потребностям Украины, включая средства ПВО, боеприпасы и другое критически важное оборудование для быстрой доставки из американских арсеналов", - указывается в сообщении на сайте блока. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://1prime.ru/20250805/vooruzheniya-860346069.html
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украина, сша, нато, ес, поставки оружия украине
Вооружения, УКРАИНА, США, НАТО, ЕС, поставки оружия Украине
НАТО займется координацией поставок оружия из США для Украины
НАТО будет координировать поставки закупленного ЕС американского оружия для Украины
БРЮССЕЛЬ, 5 авг - ПРАЙМ. НАТО займется координацией поставок партий американского оружия, которое страны Евросоюза будут закупать для Украины, говорится в заявлении альянса.
"НАТО будет координировать поставку оружия, в том числе через командование по оказанию военной помощи Украине (NSATU) в Висбадене. В тесном сотрудничестве с Украиной и США главнокомандующий сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич будет утверждать поставки, соответствующие потребностям Украины, включая средства ПВО, боеприпасы и другое критически важное оборудование для быстрой доставки из американских арсеналов", - указывается в сообщении на сайте блока.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Швеция выделит средства на закупку вооружений США для Украины