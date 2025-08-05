https://1prime.ru/20250805/nato-860346661.html

НАТО займется координацией поставок оружия из США для Украины

НАТО займется координацией поставок оружия из США для Украины - 05.08.2025, ПРАЙМ

НАТО займется координацией поставок оружия из США для Украины

НАТО займется координацией поставок партий американского оружия, которое страны Евросоюза будут закупать для Украины, говорится в заявлении альянса. | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T15:33+0300

2025-08-05T15:33+0300

2025-08-05T15:33+0300

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БРЮССЕЛЬ, 5 авг - ПРАЙМ. НАТО займется координацией поставок партий американского оружия, которое страны Евросоюза будут закупать для Украины, говорится в заявлении альянса. "НАТО будет координировать поставку оружия, в том числе через командование по оказанию военной помощи Украине (NSATU) в Висбадене. В тесном сотрудничестве с Украиной и США главнокомандующий сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич будет утверждать поставки, соответствующие потребностям Украины, включая средства ПВО, боеприпасы и другое критически важное оборудование для быстрой доставки из американских арсеналов", - указывается в сообщении на сайте блока. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://1prime.ru/20250805/vooruzheniya-860346069.html

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украина, сша, нато, ес, поставки оружия украине