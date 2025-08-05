Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пенсионный фонд Норвегии вложился в военную компанию Израиля, пишут СМИ - 05.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250805/norvegiya-860355903.html
Пенсионный фонд Норвегии вложился в военную компанию Израиля, пишут СМИ
Пенсионный фонд Норвегии вложился в военную компанию Израиля, пишут СМИ - 05.08.2025, ПРАЙМ
Пенсионный фонд Норвегии вложился в военную компанию Израиля, пишут СМИ
Крупнейший в мире фонд национального благосостояния Норвежский государственный пенсионный фонд, также известный как Нефтяной, инвестировал не менее 3,5... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T19:39+0300
2025-08-05T19:39+0300
экономика
пенсионный фонд
инвестиции
впк
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/24/841382430_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_2edea3d09861dca0d1882b91e96bf795.jpg
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Крупнейший в мире фонд национального благосостояния Норвежский государственный пенсионный фонд, также известный как Нефтяной, инвестировал не менее 3,5 миллионов долларов в израильскую компанию Bet Shemesh Engines, занимающуюся в том числе обслуживанием двигателей военной авиации, сообщает газета Aftenposten со ссылкой на документы фонда. "Нефтяной фонд приобрел долю в предприятии в 2023 году. К концу года фонд владел 1,28 процентами (акций - ред.) Bet Shemesh Engines Holdings. Указанная стоимость (акций - ред.) составила 36,7 миллиона крон (около 3,5 миллионов долларов - ред.)", - пишет издание. По данным газеты, Bet Shemesh Engines занимается обслуживанием двигателей истребителей F-15 и F-16, а также ударных вертолетов типа Apache. Кроме того, компания производит детали для этих двигателей. Aftenposten отмечает, что в период с 2023 по 2024 годы доходы компании выросли на 23%, а ценность ее акций на бирже Тель-Авива возросла на 171%. Как добавляет издание, в 2024 году норвежский фонд приобрел еще ряд акций израильской компании, увеличив свою долю до 2,09%. Стоимость этих акций составляла уже около 16 миллионов долларов. Итого за период с октября 2023 по конец июля 2025 года стоимость акций Bet Shemesh Engines выросла на 530%, а стоимость доли норвежского фонда достигла более 300 миллионов крон, или 29 миллионов долларов. В комментарии телерадиокомпании NRK глава норвежского фонда Николай Танген подтвердил владение акциями Bet Shemesh Engines, добавив, что в фонде не знали, что израильская компания "зарабатывает на войне в Газе" путем обслуживания военной техники. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре выразил сильную обеспокоенность новостью об инвестициях пенсионного фонда. "У нас есть совет по этике, и у нас есть четкие положения о том, что нельзя инвестировать в компании, нарушающие международное право", - приводит NRK слова премьера, который имеет в виду действия Израиля в секторе Газа. Более того, министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг заявил в комментарии телерадиокомпании, что попросит центральный банк и совет по этике проверить инвестиции фонда в израильские компании.
https://1prime.ru/20250730/zakharova-860114334.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/24/841382430_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_a7b4c7f4d0112d5aad985b18042e9f27.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
пенсионный фонд, инвестиции, впк
Экономика, пенсионный фонд, инвестиции, ВПК
19:39 05.08.2025
 
Пенсионный фонд Норвегии вложился в военную компанию Израиля, пишут СМИ

Aftenposten: пенсионный фонд Норвегии вложил $3,5 млн в военную компанию Израиля

© Unsplash/Sandro KradolferФлаг Норвегии
Флаг Норвегии
© Unsplash/Sandro Kradolfer
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Крупнейший в мире фонд национального благосостояния Норвежский государственный пенсионный фонд, также известный как Нефтяной, инвестировал не менее 3,5 миллионов долларов в израильскую компанию Bet Shemesh Engines, занимающуюся в том числе обслуживанием двигателей военной авиации, сообщает газета Aftenposten со ссылкой на документы фонда.
"Нефтяной фонд приобрел долю в предприятии в 2023 году. К концу года фонд владел 1,28 процентами (акций - ред.) Bet Shemesh Engines Holdings. Указанная стоимость (акций - ред.) составила 36,7 миллиона крон (около 3,5 миллионов долларов - ред.)", - пишет издание.
По данным газеты, Bet Shemesh Engines занимается обслуживанием двигателей истребителей F-15 и F-16, а также ударных вертолетов типа Apache. Кроме того, компания производит детали для этих двигателей.
Aftenposten отмечает, что в период с 2023 по 2024 годы доходы компании выросли на 23%, а ценность ее акций на бирже Тель-Авива возросла на 171%. Как добавляет издание, в 2024 году норвежский фонд приобрел еще ряд акций израильской компании, увеличив свою долю до 2,09%. Стоимость этих акций составляла уже около 16 миллионов долларов. Итого за период с октября 2023 по конец июля 2025 года стоимость акций Bet Shemesh Engines выросла на 530%, а стоимость доли норвежского фонда достигла более 300 миллионов крон, или 29 миллионов долларов.
В комментарии телерадиокомпании NRK глава норвежского фонда Николай Танген подтвердил владение акциями Bet Shemesh Engines, добавив, что в фонде не знали, что израильская компания "зарабатывает на войне в Газе" путем обслуживания военной техники.
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре выразил сильную обеспокоенность новостью об инвестициях пенсионного фонда.
"У нас есть совет по этике, и у нас есть четкие положения о том, что нельзя инвестировать в компании, нарушающие международное право", - приводит NRK слова премьера, который имеет в виду действия Израиля в секторе Газа.
Более того, министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг заявил в комментарии телерадиокомпании, что попросит центральный банк и совет по этике проверить инвестиции фонда в израильские компании.
Флаг Норвегии - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
Россия ответит на ограничения Норвегии против российских судов, заявил МИД
30 июля, 14:11
 
Экономикапенсионный фондинвестицииВПК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала