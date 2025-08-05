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Пенсионный фонд Норвегии вложился в военную компанию Израиля, пишут СМИ

Пенсионный фонд Норвегии вложился в военную компанию Израиля, пишут СМИ - 05.08.2025, ПРАЙМ

Пенсионный фонд Норвегии вложился в военную компанию Израиля, пишут СМИ

Крупнейший в мире фонд национального благосостояния Норвежский государственный пенсионный фонд, также известный как Нефтяной, инвестировал не менее 3,5... | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T19:39+0300

2025-08-05T19:39+0300

2025-08-05T19:39+0300

экономика

пенсионный фонд

инвестиции

впк

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Крупнейший в мире фонд национального благосостояния Норвежский государственный пенсионный фонд, также известный как Нефтяной, инвестировал не менее 3,5 миллионов долларов в израильскую компанию Bet Shemesh Engines, занимающуюся в том числе обслуживанием двигателей военной авиации, сообщает газета Aftenposten со ссылкой на документы фонда. "Нефтяной фонд приобрел долю в предприятии в 2023 году. К концу года фонд владел 1,28 процентами (акций - ред.) Bet Shemesh Engines Holdings. Указанная стоимость (акций - ред.) составила 36,7 миллиона крон (около 3,5 миллионов долларов - ред.)", - пишет издание. По данным газеты, Bet Shemesh Engines занимается обслуживанием двигателей истребителей F-15 и F-16, а также ударных вертолетов типа Apache. Кроме того, компания производит детали для этих двигателей. Aftenposten отмечает, что в период с 2023 по 2024 годы доходы компании выросли на 23%, а ценность ее акций на бирже Тель-Авива возросла на 171%. Как добавляет издание, в 2024 году норвежский фонд приобрел еще ряд акций израильской компании, увеличив свою долю до 2,09%. Стоимость этих акций составляла уже около 16 миллионов долларов. Итого за период с октября 2023 по конец июля 2025 года стоимость акций Bet Shemesh Engines выросла на 530%, а стоимость доли норвежского фонда достигла более 300 миллионов крон, или 29 миллионов долларов. В комментарии телерадиокомпании NRK глава норвежского фонда Николай Танген подтвердил владение акциями Bet Shemesh Engines, добавив, что в фонде не знали, что израильская компания "зарабатывает на войне в Газе" путем обслуживания военной техники. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре выразил сильную обеспокоенность новостью об инвестициях пенсионного фонда. "У нас есть совет по этике, и у нас есть четкие положения о том, что нельзя инвестировать в компании, нарушающие международное право", - приводит NRK слова премьера, который имеет в виду действия Израиля в секторе Газа. Более того, министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг заявил в комментарии телерадиокомпании, что попросит центральный банк и совет по этике проверить инвестиции фонда в израильские компании.

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пенсионный фонд, инвестиции, впк