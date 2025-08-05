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Объем мировых сделок достиг 2,6 триллиона долларов - 05.08.2025, ПРАЙМ
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Объем мировых сделок достиг 2,6 триллиона долларов
Объем мировых сделок достиг 2,6 триллиона долларов - 05.08.2025, ПРАЙМ
Объем мировых сделок достиг 2,6 триллиона долларов
Объем мировых сделок достиг 2,6 триллиона долларов на росте сектора искусственного интеллекта (ИИ) в ответ на пошлины США, передает агентство Рейтер со ссылкой... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T03:28+0300
2025-08-05T03:28+0300
экономика
мировая экономика
сша
азиатско-тихоокеанский регион
европа
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Объем мировых сделок достиг 2,6 триллиона долларов на росте сектора искусственного интеллекта (ИИ) в ответ на пошлины США, передает агентство Рейтер со ссылкой на данные Dealogic. "Глобальный объем сделок достиг 2,6 триллиона долларов, что является самым высоким показателем за первые семь месяцев года с пика времен пандемии в 2021 году, на фоне того как неопределенность, вызванная пошлинами США, была преодолена с помощью стремления к росту в корпорациях и влияния всплеска активности в области ИИ", - передает агентство. Как отмечается, число транзакций на 1 августа на 16% ниже, чем за тот же период в 2024 году, но их стоимость на 28% выше. Согласно данным агентства, крупнейшим рынком сделок стали США, на которые приходится более половины глобальной активности. Азиатско-Тихоокеанский регион, где число сделок удвоилось по сравнению с аналогичным периодом в 2024 году, опередил регион Европы, Ближнего Востока и Африки.
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азиатско-тихоокеанский регион
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мировая экономика, сша, азиатско-тихоокеанский регион, европа
Экономика, Мировая экономика, США, Азиатско-Тихоокеанский регион, ЕВРОПА
03:28 05.08.2025
 
Объем мировых сделок достиг 2,6 триллиона долларов

Dealogic: объем мировых сделок достиг 2,6 триллиона долларов

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Объем мировых сделок достиг 2,6 триллиона долларов на росте сектора искусственного интеллекта (ИИ) в ответ на пошлины США, передает агентство Рейтер со ссылкой на данные Dealogic.
"Глобальный объем сделок достиг 2,6 триллиона долларов, что является самым высоким показателем за первые семь месяцев года с пика времен пандемии в 2021 году, на фоне того как неопределенность, вызванная пошлинами США, была преодолена с помощью стремления к росту в корпорациях и влияния всплеска активности в области ИИ", - передает агентство.
Как отмечается, число транзакций на 1 августа на 16% ниже, чем за тот же период в 2024 году, но их стоимость на 28% выше.
Согласно данным агентства, крупнейшим рынком сделок стали США, на которые приходится более половины глобальной активности. Азиатско-Тихоокеанский регион, где число сделок удвоилось по сравнению с аналогичным периодом в 2024 году, опередил регион Европы, Ближнего Востока и Африки.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШААзиатско-Тихоокеанский регионЕВРОПА
 
 
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