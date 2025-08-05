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Объем мировых сделок достиг 2,6 триллиона долларов

Объем мировых сделок достиг 2,6 триллиона долларов - 05.08.2025, ПРАЙМ

Объем мировых сделок достиг 2,6 триллиона долларов

Объем мировых сделок достиг 2,6 триллиона долларов на росте сектора искусственного интеллекта (ИИ) в ответ на пошлины США, передает агентство Рейтер со ссылкой... | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T03:28+0300

2025-08-05T03:28+0300

2025-08-05T03:28+0300

экономика

мировая экономика

сша

азиатско-тихоокеанский регион

европа

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Объем мировых сделок достиг 2,6 триллиона долларов на росте сектора искусственного интеллекта (ИИ) в ответ на пошлины США, передает агентство Рейтер со ссылкой на данные Dealogic. "Глобальный объем сделок достиг 2,6 триллиона долларов, что является самым высоким показателем за первые семь месяцев года с пика времен пандемии в 2021 году, на фоне того как неопределенность, вызванная пошлинами США, была преодолена с помощью стремления к росту в корпорациях и влияния всплеска активности в области ИИ", - передает агентство. Как отмечается, число транзакций на 1 августа на 16% ниже, чем за тот же период в 2024 году, но их стоимость на 28% выше. Согласно данным агентства, крупнейшим рынком сделок стали США, на которые приходится более половины глобальной активности. Азиатско-Тихоокеанский регион, где число сделок удвоилось по сравнению с аналогичным периодом в 2024 году, опередил регион Европы, Ближнего Востока и Африки.

сша

азиатско-тихоокеанский регион

европа

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мировая экономика, сша, азиатско-тихоокеанский регион, европа