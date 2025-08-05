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У Крымского моста скопилась очередь из 712 автомобилей на досмотр
У Крымского моста скопилась очередь из 712 автомобилей на досмотр - 05.08.2025, ПРАЙМ
У Крымского моста скопилась очередь из 712 автомобилей на досмотр
Очередь из 712 автомобилей на досмотр со стороны Тамани скопилась у Крымского моста, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T05:35+0300
2025-08-05T05:35+0300
2025-08-05T05:35+0300
бизнес
россия
тамань
керчь
крым
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Очередь из 712 автомобилей на досмотр со стороны Тамани скопилась у Крымского моста, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 712 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет", - говорится в сообщении.
Большие очереди, в основном в дневное время, перед въездом на Крымский мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона, в связи с чем было принято решение увеличить число постов досмотра, установленных перед мостом для обеспечения безопасного проезда. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы РФ или с помощью Керченской паромной переправы.
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Бизнес, РОССИЯ, Тамань, КЕРЧЬ, КРЫМ
У Крымского моста скопилась очередь из 712 автомобилей на досмотр
Очередь из 712 автомобилей на досмотр со стороны Тамани скопилась у Крымского моста
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Очередь из 712 автомобилей на досмотр со стороны Тамани скопилась у Крымского моста, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 712 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет", - говорится в сообщении.
Большие очереди, в основном в дневное время, перед въездом на Крымский мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона, в связи с чем было принято решение увеличить число постов досмотра, установленных перед мостом для обеспечения безопасного проезда. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы РФ или с помощью Керченской паромной переправы.