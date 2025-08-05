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У Крымского моста скопилась очередь из 918 автомобилей на досмотр

У Крымского моста скопилась очередь из 918 автомобилей на досмотр - 05.08.2025, ПРАЙМ

У Крымского моста скопилась очередь из 918 автомобилей на досмотр

Очередь из 918 автомобилей на досмотр со стороны Тамани скопилась у Крымского моста, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном... | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T06:26+0300

2025-08-05T06:26+0300

2025-08-05T06:26+0300

бизнес

россия

тамань

керчь

крым

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Очередь из 918 автомобилей на досмотр со стороны Тамани скопилась у Крымского моста, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе. "В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 918 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет", - говорится в сообщении. Большие очереди, в основном в дневное время, перед въездом на Крымский мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона, в связи с чем было принято решение увеличить число постов досмотра, установленных перед мостом для обеспечения безопасного проезда. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы РФ или с помощью Керченской паромной переправы.

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керчь

крым

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, тамань, керчь, крым