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Раскрыто, что изменится для заемщиков с 1 сентября

Раскрыто, что изменится для заемщиков с 1 сентября - 05.08.2025, ПРАЙМ

Раскрыто, что изменится для заемщиков с 1 сентября

C 1 сентября вступает в силу требование закона о периоде "охлаждения" между решением кредитора о предоставлении займа и непосредственно выдачей или... | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T02:02+0300

2025-08-05T02:02+0300

2025-08-05T02:02+0300

экономика

финансы

банки

эльман мехтиев

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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. C 1 сентября вступает в силу требование закона о периоде "охлаждения" между решением кредитора о предоставлении займа и непосредственно выдачей или перечислением денег потребителю. Об этом агентству "Прайм" рассказал генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.По его словам, мошенники используют методы социальной инженерии, чтобы человек оказался в ситуации, когда у него создается впечатление необходимости срочных действий."Поэтому период "охлаждения" может оказаться эффективным инструментом, позволяющим человеку разобраться в ситуации и посоветоваться с родственниками или близкими людьми", — объяснил эксперт.Для сумм менее 50 тысяч рублей такой период охлаждения не вводится. Суммы от 50 до 200 тысяч кредитор должен выдавать не ранее чем через 4 часа. В случае, если сумма кредита больше 200 тысяч рублей, ждать получения денег придется 48 часов.Еще одним важным изменением в порядке предоставления кредитных средств станет требование закона к кредитору с 1 сентября перечислять деньги только в случае совпадения персональных данных владельца счета и лица, обратившегося за займом. Как отмечает финансист, это касается прежде всего онлайн-кредитования, но ставит своей целью борьбу с "дропперами" и прочими "посредниками" — участниками схем по выводу средств, полученных мошенническим путем."Это только небольшая часть тех изменений, которые грядут в течение ближайших нескольких месяцев, но даже они могут кардинально изменить ситуацию с розничным кредитованием, и прежде всего в части роста предложений со стороны нелегальных кредиторов, если им не будет "перекрыт кислород", — заключил Мехтиев.

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финансы, банки, эльман мехтиев