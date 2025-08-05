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В США сообщили о скором прибытии на Украину американского оружия - 05.08.2025, ПРАЙМ
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В США сообщили о скором прибытии на Украину американского оружия
В США сообщили о скором прибытии на Украину американского оружия - 05.08.2025, ПРАЙМ
В США сообщили о скором прибытии на Украину американского оружия
Вооружения США, закупленные Нидерландами для Киева, прибудут на Украину в ближайшие недели, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер. | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T09:45+0300
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вооружения
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нидерланды
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поставки оружия украине
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Вооружения США, закупленные Нидерландами для Киева, прибудут на Украину в ближайшие недели, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер. Ранее глава нидерландского минобороны Рубен Брекелманс заявил, что Нидерланды поставят Украине американские системы вооружения на 500 миллионов евро, включая ракеты Patriot и комплектующие для них. "Я думаю, мы увидим, что поставка произойдет очень быстро, совершенно точно в ближайшие недели", - заявил Уитакер в интервью агентству Рейтер. Президент США Дональд Трамп ранее рассказал, что Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия Киеву, при этом расходы лягут на Европу. Поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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украина
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украина, сша, нидерланды, нато, поставки оружия украине
Вооружения, УКРАИНА, США, НИДЕРЛАНДЫ, НАТО, поставки оружия Украине
09:45 05.08.2025
 
В США сообщили о скором прибытии на Украину американского оружия

Постпред США Уитакер: на Украину скоро прибудет оружие, закупленное Нидерландами у США

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Вооружения США, закупленные Нидерландами для Киева, прибудут на Украину в ближайшие недели, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.
Ранее глава нидерландского минобороны Рубен Брекелманс заявил, что Нидерланды поставят Украине американские системы вооружения на 500 миллионов евро, включая ракеты Patriot и комплектующие для них.
"Я думаю, мы увидим, что поставка произойдет очень быстро, совершенно точно в ближайшие недели", - заявил Уитакер в интервью агентству Рейтер.
Президент США Дональд Трамп ранее рассказал, что Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия Киеву, при этом расходы лягут на Европу. Поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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ВооруженияУКРАИНАСШАНИДЕРЛАНДЫНАТОпоставки оружия Украине
 
 
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