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В США сообщили о скором прибытии на Украину американского оружия

В США сообщили о скором прибытии на Украину американского оружия - 05.08.2025, ПРАЙМ

В США сообщили о скором прибытии на Украину американского оружия

Вооружения США, закупленные Нидерландами для Киева, прибудут на Украину в ближайшие недели, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер. | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T09:45+0300

2025-08-05T09:45+0300

2025-08-05T09:45+0300

вооружения

украина

сша

нидерланды

нато

поставки оружия украине

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Вооружения США, закупленные Нидерландами для Киева, прибудут на Украину в ближайшие недели, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер. Ранее глава нидерландского минобороны Рубен Брекелманс заявил, что Нидерланды поставят Украине американские системы вооружения на 500 миллионов евро, включая ракеты Patriot и комплектующие для них. "Я думаю, мы увидим, что поставка произойдет очень быстро, совершенно точно в ближайшие недели", - заявил Уитакер в интервью агентству Рейтер. Президент США Дональд Трамп ранее рассказал, что Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия Киеву, при этом расходы лягут на Европу. Поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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украина

сша

нидерланды

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украина, сша, нидерланды, нато, поставки оружия украине