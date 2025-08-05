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Нидерланды поставят Украине первые две партии американского оружия
Нидерланды поставят Украине первые две партии американского оружия - 05.08.2025, ПРАЙМ
Нидерланды поставят Украине первые две партии американского оружия
Нидерланды планируют поставить Киеву первые две партии американского оружия в рамках новой инициативы поддержки Украины PURL в этом месяце, говорится в... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T10:37+0300
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ГААГА, 5 авг - ПРАЙМ. Нидерланды планируют поставить Киеву первые две партии американского оружия в рамках новой инициативы поддержки Украины PURL в этом месяце, говорится в заявлении правительства страны. "Планируется поставить первые два пакета помощи в рамках механизма поддержки Украины через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) в этом месяце. Новая партия вооружений должна поступать каждые две-три недели", - говорится в заявлении, которое распространил кабмин. В понедельник глава нидерландского минобороны Рубен Брекелманс сообщил, что Нидерланды первыми из союзников по НАТО решили поставить Киеву американские системы вооружения на 500 миллионов евро, включая ракеты Patriot и комплектующие для них. Как ранее заявил украинский министр обороны Денис Шмыгаль, США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Целью этого механизма является обеспечение быстрой поставки Украине систем и вооружения, которые в большом количестве можно получить от США.По словам президента США Дональда Трампа, Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия Киеву, при этом расходы лягут на Европу. Поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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украина, нидерланды, киев, денис шмыгаль, нато
Вооружения, УКРАИНА, НИДЕРЛАНДЫ, Киев, Денис Шмыгаль, НАТО
Нидерланды поставят Украине первые две партии американского оружия
Нидерланды поставят Украине первые две партии американского оружия в этом месяце
ГААГА, 5 авг - ПРАЙМ. Нидерланды планируют поставить Киеву первые две партии американского оружия в рамках новой инициативы поддержки Украины PURL в этом месяце, говорится в заявлении правительства страны.
"Планируется поставить первые два пакета помощи в рамках механизма поддержки Украины через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) в этом месяце. Новая партия вооружений должна поступать каждые две-три недели", - говорится в заявлении, которое распространил кабмин.
В понедельник глава нидерландского минобороны Рубен Брекелманс сообщил, что Нидерланды первыми из союзников по НАТО решили поставить Киеву американские системы вооружения на 500 миллионов евро, включая ракеты Patriot и комплектующие для них.
Как ранее заявил украинский министр обороны Денис Шмыгаль, США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Целью этого механизма является обеспечение быстрой поставки Украине систем и вооружения, которые в большом количестве можно получить от США.
По словам президента США Дональда Трампа, Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия Киеву, при этом расходы лягут на Европу. Поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В США сообщили о скором прибытии на Украину американского оружия