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СМИ назвали причину смерти Оззи Осборна - 05.08.2025, ПРАЙМ
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СМИ назвали причину смерти Оззи Осборна
СМИ назвали причину смерти Оззи Осборна - 05.08.2025, ПРАЙМ
СМИ назвали причину смерти Оззи Осборна
Причиной смерти британского рок-музыканта Оззи Осборна стал острый инфаркт миокарда и остановка сердца, сообщила во вторник газета Sun. | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T20:09+0300
2025-08-05T20:09+0300
происшествия
оззи осборн
смерть
сми
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ЛОНДОН, 5 авг - ПРАЙМ. Причиной смерти британского рок-музыканта Оззи Осборна стал острый инфаркт миокарда и остановка сердца, сообщила во вторник газета Sun. "В разделе причина смерти в его официальном свидетельстве о смерти указаны "острый инфаркт миокарда" и "внебольничная остановка смерти", - говорится в статье. Сопутствующими причинами смерти были названы ишемическая болезнь сердца и болезнь Паркинсона с вегетативной дисфункцией, пишет газета. В феврале супруга Осборна Шэрон заявила, что ее муж больше не может ходить из-за прогрессирующей болезни Паркинсона. В графе "деятельность" у музыканта было указано "рок-легенда, автор песен и исполнитель", сообщает Sun. Фронтмен группы Black Sabbath, основанной в Бирмингеме в 1968 году и ставшей одной из самых успешных метал-групп, продав более 75 миллионов альбомов по всему миру, скончался 22 июля в возрасте 76 лет. В тот же день фанаты группы превратили "скамейку Black Sabbath" в Бирмингеме в стихийный мемориал. Достопримечательность буквально за две недели до этого посещали толпы поклонников, пришедших на прощальный концерт родоначальников жанра хэви-метал, для которого группа выбрала свой родной город. Осборн был похоронен на территории семейной усадьбы 31 июля, закрытое мероприятие прошло в кругу семьи и близких. За день до этого памятная процессия состоялась в Бирмингеме, в ходе которой тысячи фанатов собрались вдоль Брод-стрит в центре города, чтобы проститься с кумиром.
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оззи осборн, смерть, сми
Происшествия, Оззи Осборн, смерть, СМИ
20:09 05.08.2025
 
СМИ назвали причину смерти Оззи Осборна

Sun: Оззи Осборн скончался от острого инфаркта миокарда

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОззи Осборн
Оззи Осборн - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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ЛОНДОН, 5 авг - ПРАЙМ. Причиной смерти британского рок-музыканта Оззи Осборна стал острый инфаркт миокарда и остановка сердца, сообщила во вторник газета Sun.
"В разделе причина смерти в его официальном свидетельстве о смерти указаны "острый инфаркт миокарда" и "внебольничная остановка смерти", - говорится в статье.
Сопутствующими причинами смерти были названы ишемическая болезнь сердца и болезнь Паркинсона с вегетативной дисфункцией, пишет газета. В феврале супруга Осборна Шэрон заявила, что ее муж больше не может ходить из-за прогрессирующей болезни Паркинсона.
В графе "деятельность" у музыканта было указано "рок-легенда, автор песен и исполнитель", сообщает Sun.
Фронтмен группы Black Sabbath, основанной в Бирмингеме в 1968 году и ставшей одной из самых успешных метал-групп, продав более 75 миллионов альбомов по всему миру, скончался 22 июля в возрасте 76 лет. В тот же день фанаты группы превратили "скамейку Black Sabbath" в Бирмингеме в стихийный мемориал. Достопримечательность буквально за две недели до этого посещали толпы поклонников, пришедших на прощальный концерт родоначальников жанра хэви-метал, для которого группа выбрала свой родной город.
Осборн был похоронен на территории семейной усадьбы 31 июля, закрытое мероприятие прошло в кругу семьи и близких. За день до этого памятная процессия состоялась в Бирмингеме, в ходе которой тысячи фанатов собрались вдоль Брод-стрит в центре города, чтобы проститься с кумиром.
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ПроисшествияОззи ОсборнсмертьСМИ
 
 
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