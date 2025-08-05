https://1prime.ru/20250805/pakistan-860356059.html
В Индии опровергли сообщения о нарушении Пакистаном режима прекращения огня
В Индии опровергли сообщения о нарушении Пакистаном режима прекращения огня - 05.08.2025, ПРАЙМ
В Индии опровергли сообщения о нарушении Пакистаном режима прекращения огня
Армия Индии опровергла сообщения о нарушении режима прекращения огня со стороны Пакистана. | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T19:51+0300
2025-08-05T19:51+0300
2025-08-05T19:51+0300
происшествия
пакистан
режим прекращения огня
опровержение
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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 авг - ПРАЙМ. Армия Индии опровергла сообщения о нарушении режима прекращения огня со стороны Пакистана. Ранее во вторник индийское агентство ПТИ заявило со ссылкой на источники, что Пакистан нарушил режим прекращения огня на линии контроля с Индией в регионе Пунч индийской союзной территории Джамму и Кашмир. "В СМИ и социальных сетях появились сообщения о нарушениях режима прекращения огня в районе Пунча. Уточняется, что нарушений режима прекращения огня вдоль линии контроля не зафиксировано", - заявил представитель армии Индии. Отношения Индии и Пакистана обострились после теракта 22 апреля в Пахалгаме в индийском регионе Джамму и Кашмир. В ночь на 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на пакистанской территории. Позже исламская республика нанесла ответные удары. 10 мая две стороны договорились прекратить все обстрелы и военные действия и рассмотреть немедленные меры по обеспечению отвода войск от границ и передовых районов. Отношения между Индией и Пакистаном остаются напряженными, в частности, из-за вопроса о принадлежности Кашмира - населенного преимущественно мусульманами региона, который остался под контролем индийского правительства после разделения Британской Индии в 1947 году. Из-за этой территории в 1947 и 1965 годах между Индией и Пакистаном вспыхивали вооруженные конфликты. В 2019 году правительство Индии на фоне ряда нападений террористов на своих военных в этом регионе решило упразднить штат Джамму и Кашмир и создать на его основе образования, имеющие меньше прав, чем штат - союзные территории Джамму и Кашмир и Ладакх. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.
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пакистан, режим прекращения огня, опровержение
Происшествия, ПАКИСТАН, режим прекращения огня, опровержение
В Индии опровергли сообщения о нарушении Пакистаном режима прекращения огня
Армия Индии опровергла сообщения о нарушении Пакистаном режима прекращения огня
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 авг - ПРАЙМ. Армия Индии опровергла сообщения о нарушении режима прекращения огня со стороны Пакистана.
Ранее во вторник индийское агентство ПТИ заявило со ссылкой на источники, что Пакистан нарушил режим прекращения огня на линии контроля с Индией в регионе Пунч индийской союзной территории Джамму и Кашмир.
"В СМИ и социальных сетях появились сообщения о нарушениях режима прекращения огня в районе Пунча. Уточняется, что нарушений режима прекращения огня вдоль линии контроля не зафиксировано", - заявил представитель армии Индии.
Отношения Индии и Пакистана обострились после теракта 22 апреля в Пахалгаме в индийском регионе Джамму и Кашмир. В ночь на 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на пакистанской территории. Позже исламская республика нанесла ответные удары. 10 мая две стороны договорились прекратить все обстрелы и военные действия и рассмотреть немедленные меры по обеспечению отвода войск от границ и передовых районов.
Отношения между Индией и Пакистаном остаются напряженными, в частности, из-за вопроса о принадлежности Кашмира - населенного преимущественно мусульманами региона, который остался под контролем индийского правительства после разделения Британской Индии в 1947 году. Из-за этой территории в 1947 и 1965 годах между Индией и Пакистаном вспыхивали вооруженные конфликты.
В 2019 году правительство Индии на фоне ряда нападений террористов на своих военных в этом регионе решило упразднить штат Джамму и Кашмир и создать на его основе образования, имеющие меньше прав, чем штат - союзные территории Джамму и Кашмир и Ладакх. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.
Пакистан нарушил режим прекращения огня, сообщили индийские СМИ