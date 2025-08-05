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Товарооборот России и Туркмении в этом году вырос почти на треть - 05.08.2025, ПРАЙМ
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Товарооборот России и Туркмении в этом году вырос почти на треть
Товарооборот России и Туркмении в этом году вырос почти на треть - 05.08.2025, ПРАЙМ
Товарооборот России и Туркмении в этом году вырос почти на треть
Товарооборот между Россией и Туркменистаном в текущем году вырос почти на треть, РФ надеется на дальнейшее развитие отношений в целях укрепления плодотворного... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T16:05+0300
2025-08-05T16:05+0300
политика
россия
мировая экономика
каспийское море
дмитрий патрушев
сердар бердымухамедов
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Туркменистаном в текущем году вырос почти на треть, РФ надеется на дальнейшее развитие отношений в целях укрепления плодотворного сотрудничества, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Патрушева. Там уточнили, что национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Патрушева, который возглавляет российскую делегацию в рабочей поездке в республике. "Россию и Туркменистан объединяют тесные исторические связи, основанные на взаимном доверии, общих ценностях и культурных традициях. Сотрудничество двух стран находится на высоком уровне и носит характер стратегического партнерства. Это положительно влияет на торгово-экономические связи. Товарооборот между нашими странами в текущем году увеличился почти на треть. Мы надеемся на дальнейшее развитие отношений в духе взаимного уважения в целях укрепления плодотворного сотрудничества", - сказал Патрушев, слова которого приводятся в сообщении. В аппарате уточнили, что Патрушев также встретился президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Главными темами стали развитие торгово-экономического сотрудничества и общая работа по сохранению Каспийского моря. Вице-премьер отметил, что важной составляющей взаимной торговли является сельскохозяйственная продукция, по которой также отмечается позитивная динамика. При этом Россия готова наращивать поставки продовольствия и минеральных удобрений. Перспективной сферой сотрудничества Патрушев также назвал экологию и охрану окружающей среды. Вице-премьер отметил, что наша страна готова выстраивать диалог по широкому перечню направлений. В первую очередь это касается вопросов сохранения Каспийского моря. Также Россия заинтересована в развитии отношений с Туркменистаном в области геологии и недропользования.
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россия, мировая экономика, каспийское море, дмитрий патрушев, сердар бердымухамедов
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, Каспийское море, Дмитрий Патрушев, Сердар Бердымухамедов
16:05 05.08.2025
 
Товарооборот России и Туркмении в этом году вырос почти на треть

Патрушев: товарооборот между Россией и Туркменистаном вырос почти на треть

© flickr.com / Martijn.MunnekeФлаг Туркменистана
Флаг Туркменистана - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
© flickr.com / Martijn.Munneke
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Туркменистаном в текущем году вырос почти на треть, РФ надеется на дальнейшее развитие отношений в целях укрепления плодотворного сотрудничества, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Патрушева.
Там уточнили, что национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Патрушева, который возглавляет российскую делегацию в рабочей поездке в республике.
"Россию и Туркменистан объединяют тесные исторические связи, основанные на взаимном доверии, общих ценностях и культурных традициях. Сотрудничество двух стран находится на высоком уровне и носит характер стратегического партнерства. Это положительно влияет на торгово-экономические связи. Товарооборот между нашими странами в текущем году увеличился почти на треть. Мы надеемся на дальнейшее развитие отношений в духе взаимного уважения в целях укрепления плодотворного сотрудничества", - сказал Патрушев, слова которого приводятся в сообщении.
В аппарате уточнили, что Патрушев также встретился президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Главными темами стали развитие торгово-экономического сотрудничества и общая работа по сохранению Каспийского моря.
Вице-премьер отметил, что важной составляющей взаимной торговли является сельскохозяйственная продукция, по которой также отмечается позитивная динамика. При этом Россия готова наращивать поставки продовольствия и минеральных удобрений.
Перспективной сферой сотрудничества Патрушев также назвал экологию и охрану окружающей среды. Вице-премьер отметил, что наша страна готова выстраивать диалог по широкому перечню направлений. В первую очередь это касается вопросов сохранения Каспийского моря. Также Россия заинтересована в развитии отношений с Туркменистаном в области геологии и недропользования.
Памятник первому президенту Туркменистана Сапармурату Ниязову. в Ашхабаде - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
Товарооборот России и Туркмении за три месяца вырос на 21%
25 июня, 13:37
 
ПолитикаРОССИЯМировая экономикаКаспийское мореДмитрий ПатрушевСердар Бердымухамедов
 
 
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