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Средняя пенсия в России составила 23,5 тысячи рублей - 05.08.2025, ПРАЙМ
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Средняя пенсия в России составила 23,5 тысячи рублей
Средняя пенсия в России составила 23,5 тысячи рублей - 05.08.2025, ПРАЙМ
Средняя пенсия в России составила 23,5 тысячи рублей
Средняя пенсия в России составила почти 23,5 тысячи рублей по состоянию на 1 июля этого года, следует из данных системы Социального фонда РФ, которые есть в... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T03:52+0300
2025-08-05T03:52+0300
экономика
россия
рф
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Средняя пенсия в России составила почти 23,5 тысячи рублей по состоянию на 1 июля этого года, следует из данных системы Социального фонда РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно данным, средний размер пенсии в РФ достиг уровня в 23 456 рублей в месяц. Она увеличилась на 281 рубль с начала этого года. При этом средняя пенсия работающих пенсионеров остается чуть ниже пенсии неработающих и составляет 21 115 рублей против почти 24 тысяч рублей.
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россия, рф
Экономика, РОССИЯ, РФ
03:52 05.08.2025
 
Средняя пенсия в России составила 23,5 тысячи рублей

Средняя пенсия в России с начала года составила 23,5 тысячи рублей

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Средняя пенсия в России составила почти 23,5 тысячи рублей по состоянию на 1 июля этого года, следует из данных системы Социального фонда РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно данным, средний размер пенсии в РФ достиг уровня в 23 456 рублей в месяц. Она увеличилась на 281 рубль с начала этого года.
При этом средняя пенсия работающих пенсионеров остается чуть ниже пенсии неработающих и составляет 21 115 рублей против почти 24 тысяч рублей.
 
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