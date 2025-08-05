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Средняя пенсия в России составила 23,5 тысячи рублей
Средняя пенсия в России составила 23,5 тысячи рублей - 05.08.2025, ПРАЙМ
Средняя пенсия в России составила 23,5 тысячи рублей
Средняя пенсия в России составила почти 23,5 тысячи рублей по состоянию на 1 июля этого года, следует из данных системы Социального фонда РФ, которые есть в... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T03:52+0300
2025-08-05T03:52+0300
2025-08-05T03:52+0300
экономика
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Средняя пенсия в России составила почти 23,5 тысячи рублей по состоянию на 1 июля этого года, следует из данных системы Социального фонда РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно данным, средний размер пенсии в РФ достиг уровня в 23 456 рублей в месяц. Она увеличилась на 281 рубль с начала этого года.
При этом средняя пенсия работающих пенсионеров остается чуть ниже пенсии неработающих и составляет 21 115 рублей против почти 24 тысяч рублей.
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россия, рф
Средняя пенсия в России составила 23,5 тысячи рублей
Средняя пенсия в России с начала года составила 23,5 тысячи рублей
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Средняя пенсия в России составила почти 23,5 тысячи рублей по состоянию на 1 июля этого года, следует из данных системы Социального фонда РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно данным, средний размер пенсии в РФ достиг уровня в 23 456 рублей в месяц. Она увеличилась на 281 рубль с начала этого года.
При этом средняя пенсия работающих пенсионеров остается чуть ниже пенсии неработающих и составляет 21 115 рублей против почти 24 тысяч рублей.