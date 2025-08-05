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В Кремле заявили об отсутствии ограничений в части развертывания РСМД - 05.08.2025, ПРАЙМ
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В Кремле заявили об отсутствии ограничений в части развертывания РСМД
В Кремле заявили об отсутствии ограничений в части развертывания РСМД - 05.08.2025, ПРАЙМ
В Кремле заявили об отсутствии ограничений в части развертывания РСМД
Ограничений в части развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования у России больше нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T12:40+0300
2025-08-05T12:45+0300
политика
общество
россия
дмитрий песков
мид
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Ограничений в части развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования у России больше нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. МИД РФ в понедельник заявил, что Россия констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развёртывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями. "В России больше нет никаких ограничений на этот счет. Россия больше не считает себя чем-то ограниченным", - сказал Песков журналистам, комментируя по их просьбе заявление российского МИД о том, что РФ не считает себя связанной односторонним мораторием на развёртывание РСМД.По словам Пескова, Россия считает себя вправе при необходимости предпринимать шаги в части развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.
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общество , россия, дмитрий песков, мид
Политика, Общество , РОССИЯ, Дмитрий Песков, МИД
12:40 05.08.2025 (обновлено: 12:45 05.08.2025)
 
В Кремле заявили об отсутствии ограничений в части развертывания РСМД

Песков: ограничений в части развертывания РСМД у России больше нет

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на четырнадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на четырнадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Ограничений в части развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования у России больше нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
МИД РФ в понедельник заявил, что Россия констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развёртывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями.
"В России больше нет никаких ограничений на этот счет. Россия больше не считает себя чем-то ограниченным", - сказал Песков журналистам, комментируя по их просьбе заявление российского МИД о том, что РФ не считает себя связанной односторонним мораторием на развёртывание РСМД.
По словам Пескова, Россия считает себя вправе при необходимости предпринимать шаги в части развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
МИД: Россия больше не считает себя связанной ограничениями по РСМД
Вчера, 20:58
 
ПолитикаОбществоРОССИЯДмитрий ПесковМИД
 
 
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