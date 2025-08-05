https://1prime.ru/20250805/peskov-860337455.html

В Кремле заявили об отсутствии ограничений в части развертывания РСМД

В Кремле заявили об отсутствии ограничений в части развертывания РСМД - 05.08.2025, ПРАЙМ

В Кремле заявили об отсутствии ограничений в части развертывания РСМД

Ограничений в части развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования у России больше нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T12:40+0300

2025-08-05T12:40+0300

2025-08-05T12:45+0300

политика

общество

россия

дмитрий песков

мид

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Ограничений в части развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования у России больше нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. МИД РФ в понедельник заявил, что Россия констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развёртывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями. "В России больше нет никаких ограничений на этот счет. Россия больше не считает себя чем-то ограниченным", - сказал Песков журналистам, комментируя по их просьбе заявление российского МИД о том, что РФ не считает себя связанной односторонним мораторием на развёртывание РСМД.По словам Пескова, Россия считает себя вправе при необходимости предпринимать шаги в части развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.

https://1prime.ru/20250804/rsmd-860313399.html

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общество , россия, дмитрий песков, мид