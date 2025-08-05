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"Сценарий преувеличен". В Польше сделали заявление о войне с Россией
"Сценарий преувеличен". В Польше сделали заявление о войне с Россией - 05.08.2025, ПРАЙМ
"Сценарий преувеличен". В Польше сделали заявление о войне с Россией
В НАТО специально запугивают западные государства возможной войной с Россией. Об этом в беседе с изданием Rzeczpospolita заявил глава Бюро национальной... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T14:31+0300
2025-08-05T14:31+0300
2025-08-05T14:31+0300
политика
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. В НАТО специально запугивают западные государства возможной войной с Россией. Об этом в беседе с изданием Rzeczpospolita заявил глава Бюро национальной безопасности Польши генерал Дариуш Луковский."Я считаю, что этот сценарий преувеличен", — отметил он.По мнению генерала, подобные заявления необходимы, чтобы надавить на союзников в ЕС и заставить их пересмотреть подход к наращиванию военных мощностей. Кроме того, на данный момент полномасштабный конфликт с Россией маловероятен, но его нельзя исключать в будущем, резюмировал Луковский.
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польша, россия, война
Политика, ПОЛЬША, РОССИЯ, война
"Сценарий преувеличен". В Польше сделали заявление о войне с Россией
Генерал Луковский: в НАТО намеренно пугают страны войной с Россией
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ.
В НАТО специально запугивают западные государства возможной войной с Россией. Об этом в беседе с изданием Rzeczpospolita
заявил глава Бюро национальной безопасности Польши генерал Дариуш Луковский.
"Я считаю, что этот сценарий преувеличен", — отметил он.
По мнению генерала, подобные заявления необходимы, чтобы надавить на союзников в ЕС и заставить их пересмотреть подход к наращиванию военных мощностей. Кроме того, на данный момент полномасштабный конфликт с Россией маловероятен, но его нельзя исключать в будущем, резюмировал Луковский.
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