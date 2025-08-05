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Эксперт рассказал, что будет с рублем осенью - 05.08.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250805/popov-860315189.html
Эксперт рассказал, что будет с рублем осенью
Эксперт рассказал, что будет с рублем осенью - 05.08.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, что будет с рублем осенью
Осенью стоит ждать смещения национальной валюты к уровню более 85 рублей за доллар, рассказал агентству "Прайм" управляющий эксперт центра аналитики и... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T03:03+0300
2025-08-05T03:03+0300
экономика
рынок
финансы
псб
рубль
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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Осенью стоит ждать смещения национальной валюты к уровню более 85 рублей за доллар, рассказал агентству "Прайм" управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.По прогнозу специалиста, во втором полугодии произойдет умеренное ослабление рубля."Целевой таргет по курсу на конец 2025 года составляет 87 рублей за доллар. Основное движение к этому уровню ожидаем в осенние месяцы — ждем смещение к уровням более 85 рублей за доллар", — указал Попов.Ключевыми факторами ослабления национальной валюты станут сезонная активизация импорта, усиленная смягчением денежно-кредитных условий на фоне снижения ключевой ставки, а также рост геополитической премии в курсе рубля (давление вторичных санкций на российский экспорт и трансграничные системы расчетов).По мнению Попова, отечественная финансовая и экономическая система показала достаточно высокую устойчивость и адаптивность к внешнему давлению, что позволяет не ожидать существенного ослабления национальной валюты, а ориентироваться на поступательность процесса, тем более что фундаментальные факторы (внешнеторговый профицит, все еще жесткая денежно-кредитная политика и т.д.) продолжат оказывать значительную поддержку курсу рубля. Следует также учитывать дальнейшие чистые продажи иностранной валюты Банком России до конца года, что будет ограничивать волатильность и способствовать сохранению сбалансированности валютного рынка.
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рынок, финансы, псб, рубль, валюта
Экономика, Рынок, Финансы, ПСБ, рубль, валюта
03:03 05.08.2025
 
Эксперт рассказал, что будет с рублем осенью

Эксперт Попов: осенью произойдет ослабление рубля

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОбновленная банкнота Банка России номиналом 1000 рублей
Обновленная банкнота Банка России номиналом 1000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Осенью стоит ждать смещения национальной валюты к уровню более 85 рублей за доллар, рассказал агентству "Прайм" управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.
По прогнозу специалиста, во втором полугодии произойдет умеренное ослабление рубля.
"Целевой таргет по курсу на конец 2025 года составляет 87 рублей за доллар. Основное движение к этому уровню ожидаем в осенние месяцы — ждем смещение к уровням более 85 рублей за доллар", — указал Попов.
Ключевыми факторами ослабления национальной валюты станут сезонная активизация импорта, усиленная смягчением денежно-кредитных условий на фоне снижения ключевой ставки, а также рост геополитической премии в курсе рубля (давление вторичных санкций на российский экспорт и трансграничные системы расчетов).
По мнению Попова, отечественная финансовая и экономическая система показала достаточно высокую устойчивость и адаптивность к внешнему давлению, что позволяет не ожидать существенного ослабления национальной валюты, а ориентироваться на поступательность процесса, тем более что фундаментальные факторы (внешнеторговый профицит, все еще жесткая денежно-кредитная политика и т.д.) продолжат оказывать значительную поддержку курсу рубля.
Следует также учитывать дальнейшие чистые продажи иностранной валюты Банком России до конца года, что будет ограничивать волатильность и способствовать сохранению сбалансированности валютного рынка.
Денежные купюры, монеты и кредитные карты - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
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