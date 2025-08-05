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Эксперт рассказал, что будет с рублем осенью

Эксперт рассказал, что будет с рублем осенью - 05.08.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, что будет с рублем осенью

Осенью стоит ждать смещения национальной валюты к уровню более 85 рублей за доллар, рассказал агентству "Прайм" управляющий эксперт центра аналитики и... | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T03:03+0300

2025-08-05T03:03+0300

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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Осенью стоит ждать смещения национальной валюты к уровню более 85 рублей за доллар, рассказал агентству "Прайм" управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.По прогнозу специалиста, во втором полугодии произойдет умеренное ослабление рубля."Целевой таргет по курсу на конец 2025 года составляет 87 рублей за доллар. Основное движение к этому уровню ожидаем в осенние месяцы — ждем смещение к уровням более 85 рублей за доллар", — указал Попов.Ключевыми факторами ослабления национальной валюты станут сезонная активизация импорта, усиленная смягчением денежно-кредитных условий на фоне снижения ключевой ставки, а также рост геополитической премии в курсе рубля (давление вторичных санкций на российский экспорт и трансграничные системы расчетов).По мнению Попова, отечественная финансовая и экономическая система показала достаточно высокую устойчивость и адаптивность к внешнему давлению, что позволяет не ожидать существенного ослабления национальной валюты, а ориентироваться на поступательность процесса, тем более что фундаментальные факторы (внешнеторговый профицит, все еще жесткая денежно-кредитная политика и т.д.) продолжат оказывать значительную поддержку курсу рубля. Следует также учитывать дальнейшие чистые продажи иностранной валюты Банком России до конца года, что будет ограничивать волатильность и способствовать сохранению сбалансированности валютного рынка.

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рынок, финансы, псб, рубль, валюта