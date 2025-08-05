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Пошлины США могут замедлить рост ВВП Индии, пишет Bloomberg
Пошлины США могут замедлить рост ВВП Индии, пишет Bloomberg - 05.08.2025, ПРАЙМ
Пошлины США могут замедлить рост ВВП Индии, пишет Bloomberg
Американские импортные пошлины в 25% могут замедлить рост ВВП Индии на 0,3 процентного пункта, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на оценки экономистов. | 05.08.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Американские импортные пошлины в 25% могут замедлить рост ВВП Индии на 0,3 процентного пункта, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на оценки экономистов. "По оценкам экономистов, тариф в 25% (со стороны США на товары из Индии - ред.) может снизить рост валового внутреннего продукта Индии на 0,3 процентного пункта", - говорится в материале. По словам главного экономиста HSBC Holdings Plc. по Индии Пранджул Бхандари (Pranjul Bhandari), дополнительные меры еще больше затормозят рост, что приведет к снижению притока капитала и инвестиций. Центробанк Индии, согласно представленным в начале июля оценкам, ожидает реального роста ВВП страны в 2025–2026 финансовом году (с апреля 2025 по март 2026 года) на 6,5%, как и в прошлом фингоду. Внутренняя оценка министерства торговли и промышленности страны показала, что пошлина в 25% затронет около 10% индийского экспорта в июле-сентябре, сказано в статье. Агентство отмечает, что в этому году Индия покупала российскую нефть в объеме примерно 1,7 миллиона баррелей в день с доставкой по морю, тогда как Китай - в среднем около 2 миллионов баррелей (с доставкой как морскими перевозками, так и по трубопроводу). В конце июля президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Также он заявил, что Индия должна платить неуказанный штраф за вышеупомянутые действия. Пошлина вступает в силу в четверг. До этого Трамп заявил, что намерен "существенно повысить" импортные пошлины для Индии в ответ на ее действия по перепродаже российской нефти. Индия является третьим по величине импортером энергоносителей в мире и закупает более 80% потребляемой нефти на международных рынках.
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индия, сша, дональд трамп, пошлины
Экономика, ИНДИЯ, США, Дональд Трамп, пошлины
Пошлины США могут замедлить рост ВВП Индии, пишет Bloomberg
Bloomberg: пошлины США в 25% могут замедлить рост ВВП Индии на 0Ю3 процентного пункта
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ.
Американские импортные пошлины в 25% могут замедлить рост ВВП Индии на 0,3 процентного пункта, пишет агентство Bloomberg
со ссылкой на оценки экономистов.
"По оценкам экономистов, тариф в 25% (со стороны США на товары из Индии - ред.) может снизить рост валового внутреннего продукта Индии на 0,3 процентного пункта", - говорится в материале. По словам главного экономиста HSBC Holdings Plc. по Индии Пранджул Бхандари (Pranjul Bhandari), дополнительные меры еще больше затормозят рост, что приведет к снижению притока капитала и инвестиций.
Центробанк Индии, согласно представленным в начале июля оценкам, ожидает реального роста ВВП страны в 2025–2026 финансовом году (с апреля 2025 по март 2026 года) на 6,5%, как и в прошлом фингоду.
Внутренняя оценка министерства торговли и промышленности страны показала, что пошлина в 25% затронет около 10% индийского экспорта в июле-сентябре, сказано в статье.
Агентство отмечает, что в этому году Индия покупала российскую нефть в объеме примерно 1,7 миллиона баррелей в день с доставкой по морю, тогда как Китай - в среднем около 2 миллионов баррелей (с доставкой как морскими перевозками, так и по трубопроводу).
В конце июля президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Также он заявил, что Индия должна платить неуказанный штраф за вышеупомянутые действия. Пошлина вступает в силу в четверг.
До этого Трамп заявил, что намерен "существенно повысить" импортные пошлины для Индии в ответ на ее действия по перепродаже российской нефти.
Индия является третьим по величине импортером энергоносителей в мире и закупает более 80% потребляемой нефти на международных рынках.
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