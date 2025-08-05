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Постпред при НАТО назвал новые санкции США против России очевидными
Постпред при НАТО назвал новые санкции США против России очевидными - 05.08.2025, ПРАЙМ
Постпред при НАТО назвал новые санкции США против России очевидными
Новые санкции США против России станут "очевидным" следующим шагом со стороны Вашингтона и попыткой завершить конфликт на Украине, заявил американский постпред... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T03:43+0300
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ВАШИНГТОН, 5 авг - ПРАЙМ. Новые санкции США против России станут "очевидным" следующим шагом со стороны Вашингтона и попыткой завершить конфликт на Украине, заявил американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер.
"Вторичные санкции и пошлины против… Китая, Индии и Бразилии, покупающих нефть, которую добывает Россия, являются очевидным следующим шагом в попытке попытаться положить конец войне", - сказал он в интервью Блумберг.
По словам Уитакера, несмотря на эффективность противостояния России западным ограничениям, президент США Дональд Трамп намерен "разыграть эту карту" с целью "создать условия" для прекращения огня в конфликте на Украине.
Трамп ранее заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10-12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Вашингтон угрожает ввести 100-процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если между Москвой и Киевом не будет достигнуто соглашение о прекращении огня. При этом американский лидер отметил, что не уверен, подействуют ли эти пошлины на Россию.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия уже выработала "иммунитет" к санкциям.
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Постпред при НАТО назвал новые санкции США против России очевидными
Постпред США при НАТО Уитакер: новые санкции станут попыткой завершить конфликт на Украине
ВАШИНГТОН, 5 авг - ПРАЙМ. Новые санкции США против России станут "очевидным" следующим шагом со стороны Вашингтона и попыткой завершить конфликт на Украине, заявил американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер.
"Вторичные санкции и пошлины против… Китая, Индии и Бразилии, покупающих нефть, которую добывает Россия, являются очевидным следующим шагом в попытке попытаться положить конец войне", - сказал он в интервью Блумберг.
По словам Уитакера, несмотря на эффективность противостояния России западным ограничениям, президент США Дональд Трамп намерен "разыграть эту карту" с целью "создать условия" для прекращения огня в конфликте на Украине.
Трамп ранее заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10-12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Вашингтон угрожает ввести 100-процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если между Москвой и Киевом не будет достигнуто соглашение о прекращении огня. При этом американский лидер отметил, что не уверен, подействуют ли эти пошлины на Россию.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия уже выработала "иммунитет" к санкциям.