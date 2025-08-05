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Продажи Lada в России за семь месяцев снизились на 24,4% - 05.08.2025, ПРАЙМ
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Продажи Lada в России за семь месяцев снизились на 24,4%
Продажи Lada в России за семь месяцев снизились на 24,4% - 05.08.2025, ПРАЙМ
Продажи Lada в России за семь месяцев снизились на 24,4%
Продажи новых автомобилей отечественной марки Lada в России по итогам семи месяцев 2025 года составили 183,7 тысячи штук, что на 24,4% меньше, чем за... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T07:18+0300
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chery
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей отечественной марки Lada в России по итогам семи месяцев 2025 года составили 183,7 тысячи штук, что на 24,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из отчета аналитического агентства "Автостат". Несмотря на значительное снижение продаж, Lada сохраняет уверенное лидерство на российском авторынке, а доля марки в продажах за семь месяцев сохранилась на уровне прошлого года и составила 28%. При этом в июле продажи сократились на 20,7% и составили 28,24 тысячи автомобилей, а доля рынка сократилась на 2 процентных пункта в годовом выражении и составила 26%. На втором месте в июле оказалась китайская марка Chery, продажи которой составили 13,5 тысячи штук (-5,1% в годовом выражении), а замыкает тройку лидеров Haval, чьи продажи снизились на 21,3% - до 13,1 тысячи машин. В топ-5 марок июля также попали китайские Geely (8,4 тысячи штук) и Changan (7,86 тысячи штук). Среди моделей по итогам июля первенство сохранили Lada Granta (13 тысяч штук), Lada Vesta (6,7 тысячи штук) и Haval Jolion (5,55 тысячи штук). У всей тройки лидеров наблюдается отрицательная динамика в годовом выражении. По данным "Автостата", приведенным в отчете, продажи новых легковушек в России по итогам июля 2025 года составили 120,65 тысячи штук, что на 11,4% меньше, чем годом ранее. За семь месяцев текущего года продажи в этом сегменте снизились на 24% в годовом выражении и составили 651 тысячу машин.
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бизнес, россия, chery, haval, geely, lada vision 4x4, lada x-cross 5, lada largus
Бизнес, РОССИЯ, Chery, Haval, Geely, Lada Vision 4x4, Lada X-Cross 5, Lada Largus
07:18 05.08.2025
 
Продажи Lada в России за семь месяцев снизились на 24,4%

"Автостат": продажи Lada в России за семь месяцев снизились на 24,4%

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей отечественной марки Lada в России по итогам семи месяцев 2025 года составили 183,7 тысячи штук, что на 24,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из отчета аналитического агентства "Автостат".
Несмотря на значительное снижение продаж, Lada сохраняет уверенное лидерство на российском авторынке, а доля марки в продажах за семь месяцев сохранилась на уровне прошлого года и составила 28%. При этом в июле продажи сократились на 20,7% и составили 28,24 тысячи автомобилей, а доля рынка сократилась на 2 процентных пункта в годовом выражении и составила 26%.
На втором месте в июле оказалась китайская марка Chery, продажи которой составили 13,5 тысячи штук (-5,1% в годовом выражении), а замыкает тройку лидеров Haval, чьи продажи снизились на 21,3% - до 13,1 тысячи машин. В топ-5 марок июля также попали китайские Geely (8,4 тысячи штук) и Changan (7,86 тысячи штук).
Среди моделей по итогам июля первенство сохранили Lada Granta (13 тысяч штук), Lada Vesta (6,7 тысячи штук) и Haval Jolion (5,55 тысячи штук). У всей тройки лидеров наблюдается отрицательная динамика в годовом выражении.
По данным "Автостата", приведенным в отчете, продажи новых легковушек в России по итогам июля 2025 года составили 120,65 тысячи штук, что на 11,4% меньше, чем годом ранее. За семь месяцев текущего года продажи в этом сегменте снизились на 24% в годовом выражении и составили 651 тысячу машин.
 
БизнесРОССИЯCheryHavalGeelyLada Vision 4x4Lada X-Cross 5Lada Largus
 
 
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