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Охранников и инкассаторов ЦБ могут наделить правом уничтожать беспилотники - 05.08.2025, ПРАЙМ
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Охранников и инкассаторов ЦБ могут наделить правом уничтожать беспилотники
Охранников и инкассаторов ЦБ могут наделить правом уничтожать беспилотники - 05.08.2025, ПРАЙМ
Охранников и инкассаторов ЦБ могут наделить правом уничтожать беспилотники
Группа сенаторов и депутатов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект о наделении... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T14:39+0300
2025-08-05T14:39+0300
финансы
россия
анатолий аксаков
госдума
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Группа сенаторов и депутатов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект о наделении работников Банка России и Российского объединения инкассации (Росинкас) ЦБ правом пресекать атаки беспилотных аппаратов, следует из базы данных нижней палаты парламента. Речь идет о работниках, которые охраняют денежные средства, драгоценные металлы, внутренние ценные бумаги и валютные ценности, корреспонденцию и предметы, содержащие отнесенные к гостайне сведения при их транспортировании (перевозке), инкассации наличных денежных средств, а также объекты Банка России, предназначенные для хранения такого имущества. Законопроект предоставляет работникам ЦБ и Росинкас, осуществляющим такие функции, право пресекать функционирование беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов в целях отражения нападения либо угрозы нападения на охраняемые ими объекты и на находящихся на этих объектах лиц. Причем делать это они смогут, в том числе посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления такими беспилотными аппаратами, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения беспилотных аппаратов. Аналогичные полномочия сейчас имеются у ведомственной охраны. Одновременно Банк России и Росинкас наделяются правом определять порядок принятия решения о пресечении функционирования беспилотных аппаратов в данных целях и перечень должностных лиц, уполномоченных принимать такое решение. Исходя из пояснительной записки, принятие законопроекта обусловлено необходимостью защиты в ходе ведущейся в настоящее время специальной военной операции объектов ЦБ, в том числе расположенных на территории новых субъектов РФ, на фоне усилившегося роста проводимых против России диверсионных и террористических актов с применением беспилотных аппаратов. "При этом стабильность и непрерывность функционирования объектов Банка России, в том числе критически важных объектов платежной инфраструктуры, имеет стратегическое значение как для ритмичного и устойчивого функционирования финансового рынка Российской Федерации, так и для обеспечения безопасности государства в целом", - указывается в записке.
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финансы, россия, анатолий аксаков, госдума
Финансы, РОССИЯ, Анатолий Аксаков, Госдума
14:39 05.08.2025
 
Охранников и инкассаторов ЦБ могут наделить правом уничтожать беспилотники

В ГД внесли проект о праве работников ЦБ и Росинкас пресекать атаки дронов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Группа сенаторов и депутатов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект о наделении работников Банка России и Российского объединения инкассации (Росинкас) ЦБ правом пресекать атаки беспилотных аппаратов, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Речь идет о работниках, которые охраняют денежные средства, драгоценные металлы, внутренние ценные бумаги и валютные ценности, корреспонденцию и предметы, содержащие отнесенные к гостайне сведения при их транспортировании (перевозке), инкассации наличных денежных средств, а также объекты Банка России, предназначенные для хранения такого имущества.
Законопроект предоставляет работникам ЦБ и Росинкас, осуществляющим такие функции, право пресекать функционирование беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов в целях отражения нападения либо угрозы нападения на охраняемые ими объекты и на находящихся на этих объектах лиц.
Причем делать это они смогут, в том числе посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления такими беспилотными аппаратами, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения беспилотных аппаратов. Аналогичные полномочия сейчас имеются у ведомственной охраны.
Одновременно Банк России и Росинкас наделяются правом определять порядок принятия решения о пресечении функционирования беспилотных аппаратов в данных целях и перечень должностных лиц, уполномоченных принимать такое решение.
Исходя из пояснительной записки, принятие законопроекта обусловлено необходимостью защиты в ходе ведущейся в настоящее время специальной военной операции объектов ЦБ, в том числе расположенных на территории новых субъектов РФ, на фоне усилившегося роста проводимых против России диверсионных и террористических актов с применением беспилотных аппаратов.
"При этом стабильность и непрерывность функционирования объектов Банка России, в том числе критически важных объектов платежной инфраструктуры, имеет стратегическое значение как для ритмичного и устойчивого функционирования финансового рынка Российской Федерации, так и для обеспечения безопасности государства в целом", - указывается в записке.
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