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"Глубокий кризис". Флагман ЕС предупредил об экономической катастрофе
"Глубокий кризис". Флагман ЕС предупредил об экономической катастрофе - 05.08.2025, ПРАЙМ
"Глубокий кризис". Флагман ЕС предупредил об экономической катастрофе
Торговая сделка США и ЕС грозит обернуться катастрофой для европейской промышленности, говорится в материале агентства РИА Новости. | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T08:52+0300
2025-08-05T08:52+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Торговая сделка США и ЕС грозит обернуться катастрофой для европейской промышленности, говорится в материале агентства РИА Новости.В июле текущего года Дональд Трамп и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пришли к соглашению, что американская сторона обнулит таможенный сбор на ряд товаров. Тем не менее, в отношении автомобилей и фармацевтики будут действовать пошлины в размере 15%.Так, аналитики Deloitte подсчитали, что Германия, например, недосчитается порядка 30 миллиардов евро в год. Сильнее всего пострадает машиностроительный сектор. В издании заметили, что немецкая сторона может переориентироваться на другие рынки европейских стран или Азии, однако даже такой маневр не спасет от многомиллиардных убытков."Mercedes, Audi, Volkswagen, Opel станут неконкурентоспособными на американском рынке. Легкая промышленность тоже проиграет дешевому азиатскому экспорту. Спад производства в Европе затронет все отрасли", — рассказал в беседе с агентством Хаджимурад Белхароев, доцент ИМЭБ экономического факультета РУДН.Эксперты также отмечают, что пострадают и другие страны ЕС. Так, в краткосрочной перспективе им предстоит столкнуться с падением экспорта, в долгосрочной — с оттоком инвестиций и давлением на промышленность, заключили в издании.
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ес, сша, промышленность
Экономика, ЕС, США, Промышленность
"Глубокий кризис". Флагман ЕС предупредил об экономической катастрофе
Экономист Белхароев: США хотят окончательно развалить промышленность Европы
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ.
Торговая сделка США и ЕС грозит обернуться катастрофой для европейской промышленности, говорится
в материале агентства РИА Новости.
В июле текущего года Дональд Трамп и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пришли к соглашению, что американская сторона обнулит таможенный сбор на ряд товаров. Тем не менее, в отношении автомобилей и фармацевтики будут действовать пошлины в размере 15%.
Так, аналитики Deloitte подсчитали, что Германия, например, недосчитается порядка 30 миллиардов евро в год. Сильнее всего пострадает машиностроительный сектор. В издании заметили, что немецкая сторона может переориентироваться на другие рынки европейских стран или Азии, однако даже такой маневр не спасет от многомиллиардных убытков.
"Mercedes, Audi, Volkswagen, Opel станут неконкурентоспособными на американском рынке. Легкая промышленность тоже проиграет дешевому азиатскому экспорту. Спад производства в Европе затронет все отрасли", — рассказал в беседе с агентством Хаджимурад Белхароев, доцент ИМЭБ экономического факультета РУДН.
Эксперты также отмечают, что пострадают и другие страны ЕС. Так, в краткосрочной перспективе им предстоит столкнуться с падением экспорта, в долгосрочной — с оттоком инвестиций и давлением на промышленность, заключили в издании.
Трамп "нарочно раздробил" ЕС на торговых переговорах, заявил экс-посол США