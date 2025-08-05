https://1prime.ru/20250805/putin-860349904.html

"Не хотел бы". Стало известно о возможном ответе Путина на ультиматум США

"Не хотел бы". Стало известно о возможном ответе Путина на ультиматум США - 05.08.2025, ПРАЙМ

"Не хотел бы". Стало известно о возможном ответе Путина на ультиматум США

Маловероятно, чтобы президент РФ Владимир Путин согласился на ультиматум, который выдвинул президент США Дональд Трамп, потребовавший от России добиться мира на | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T16:26+0300

2025-08-05T16:26+0300

2025-08-05T16:28+0300

политика

сша

дональд трамп

ультиматум

россия

владимир путин

мнение

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МОКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Маловероятно, чтобы президент РФ Владимир Путин согласился на ультиматум, который выдвинул президент США Дональд Трамп, потребовавший от России добиться мира на Украине в течение десяти дней, считают авторы публикации информагентсва Reuters, ссылаясь на собственные источники.Поскольку Путин, как указывают источники агентства, "верит в победу России" и, наоборот, не верит, что новые санкции со стороны Соединенных Штатов способны существенным образом повлиять на состояние российской экономики, он исполнен решимости и едва ли согласится с условиями ультиматума.Но в то же время Путин, по словам источников Reuters, "не хотел бы портить отношения" с главой Белого дома, потому что ему бы не хотелось упускать реальные шансы на улучшение отношений между Россией и Соединенными Штатами.

https://1prime.ru/20250805/ultimatum-860348717.html

сша

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сша, дональд трамп, ультиматум, россия, владимир путин, мнение