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"Не хотел бы". Стало известно о возможном ответе Путина на ультиматум США - 05.08.2025, ПРАЙМ
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"Не хотел бы". Стало известно о возможном ответе Путина на ультиматум США
"Не хотел бы". Стало известно о возможном ответе Путина на ультиматум США - 05.08.2025, ПРАЙМ
"Не хотел бы". Стало известно о возможном ответе Путина на ультиматум США
Маловероятно, чтобы президент РФ Владимир Путин согласился на ультиматум, который выдвинул президент США Дональд Трамп, потребовавший от России добиться мира на | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T16:26+0300
2025-08-05T16:28+0300
политика
сша
дональд трамп
ультиматум
россия
владимир путин
мнение
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МОКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Маловероятно, чтобы президент РФ Владимир Путин согласился на ультиматум, который выдвинул президент США Дональд Трамп, потребовавший от России добиться мира на Украине в течение десяти дней, считают авторы публикации информагентсва Reuters, ссылаясь на собственные источники.Поскольку Путин, как указывают источники агентства, "верит в победу России" и, наоборот, не верит, что новые санкции со стороны Соединенных Штатов способны существенным образом повлиять на состояние российской экономики, он исполнен решимости и едва ли согласится с условиями ультиматума.Но в то же время Путин, по словам источников Reuters, "не хотел бы портить отношения" с главой Белого дома, потому что ему бы не хотелось упускать реальные шансы на улучшение отношений между Россией и Соединенными Штатами.
https://1prime.ru/20250805/ultimatum-860348717.html
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сша, дональд трамп, ультиматум, россия, владимир путин, мнение
Политика, США, Дональд Трамп, Ультиматум, РОССИЯ, Владимир Путин, мнение
16:26 05.08.2025 (обновлено: 16:28 05.08.2025)
 
"Не хотел бы". Стало известно о возможном ответе Путина на ультиматум США

Reuters: Путин вряд ли согласится на условия ультиматума Трампа по Украине

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанк#Кремль
#Кремль - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Маловероятно, чтобы президент РФ Владимир Путин согласился на ультиматум, который выдвинул президент США Дональд Трамп, потребовавший от России добиться мира на Украине в течение десяти дней, считают авторы публикации информагентсва Reuters, ссылаясь на собственные источники.
Поскольку Путин, как указывают источники агентства, "верит в победу России" и, наоборот, не верит, что новые санкции со стороны Соединенных Штатов способны существенным образом повлиять на состояние российской экономики, он исполнен решимости и едва ли согласится с условиями ультиматума.
Но в то же время Путин, по словам источников Reuters, "не хотел бы портить отношения" с главой Белого дома, потому что ему бы не хотелось упускать реальные шансы на улучшение отношений между Россией и Соединенными Штатами.
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ПолитикаСШАДональд ТрампУльтиматумРОССИЯВладимир Путинмнение
 
 
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