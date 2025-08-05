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В Раде предложили усилить наказание за преступления на почве нетерпимости

В Раде предложили усилить наказание за преступления на почве нетерпимости - 05.08.2025, ПРАЙМ

В Раде предложили усилить наказание за преступления на почве нетерпимости

Депутаты Верховной рады предлагают усилить наказание за преступления на почве нетерпимости и дискриминации, которые, кроме прочего, совершены на почве... | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T01:34+0300

2025-08-05T01:34+0300

2025-08-05T01:34+0300

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Депутаты Верховной рады предлагают усилить наказание за преступления на почве нетерпимости и дискриминации, которые, кроме прочего, совершены на почве национального происхождения и языка, сообщала украинский парламентарий от партии "Слуга народа" Елена Шуляк. По ее словам, в понедельник в Раде зарегистрировали законопроект №13597 "О внесении изменений в кодекс Украины об административных правонарушениях и уголовный кодекс Украины относительно борьбы с проявлениями дискриминации". Текст законопроекта на сайте парламента пока что отсутствует. "Действующие нормы квалифицируют преступления на почве нетерпимости преимущественно как "хулиганство" или другие административные правонарушения. В результате нападающим удается отделаться лишь штрафами... (Упомянутый) законопроект предлагает комплексные изменения, которые должны усилить ответственность за дискриминацию", - приводит слова Шуляк пресс-служба партии на их сайте. Она уточнила, что законопроект предусматривает расширение "списка защищенных признаков", добавляя сексуальную ориентацию, гендерную идентичность, состояние здоровья, национальность, язык, место проживания, гражданство, а также семейное и имущественное положение. Предлагается ввести уголовную ответственность за публичные призывы к насилию по мотивам нетерпимости и штрафы или исправительные работы за дискриминацию "без насилия".

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общество , здоровье, украина, рада