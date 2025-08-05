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Крупнейшие российские банки по объему активов на 1 июля 2025 года

Крупнейшие российские банки по объему активов на 1 июля 2025 года - 05.08.2025, ПРАЙМ

Крупнейшие российские банки по объему активов на 1 июля 2025 года

Аналитики РИА Рейтинг на основе данных Центробанка РФ провели исследование и подготовили рейтинг крупнейших банков по объему активов на 1 июля 2025 года. | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T13:00+0300

2025-08-05T13:00+0300

2025-08-05T13:06+0300

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Аналитики РИА Рейтинг на основе данных Центробанка РФ провели исследование и подготовили рейтинг крупнейших банков по объему активов на 1 июля 2025 года.Российский банковский сектор в первом полугодии характеризовался небольшим снижением активов в реальном выражении. Такой результат обусловлен заметным снижением прироста активов в начале года, тогда как в мае и июне наблюдался относительно неплохой прирост.Снижение активов в реальном выражении за первые шесть месяцев 2025 года составило 0,001%. В последний раз более быстрые темпы снижения за сопоставимый период наблюдались в 2017 году, когда активы уменьшились на 0,2%. Вместе с тем прирост активов составил по 0,7% в каждом из месяцев - мае и июне, что в целом является относительно хорошим результатом, учитывая высокие процентные ставки в экономике.На скользящем 12 месячном отрезке темпы прироста активов продолжили замедляться из-за слабой динамики активов конца 2024 – начала 2025 годов. Так, с 1 июля 2024 года по 1 июля 2025 года прирост активов составил только 10,4%, что почти в 2 раза меньше, чем за аналогичный период, закончившийся 1 июля 2024 года, когда прирост составил 20,3%. Таким образом, прирост активов на скользящем отрезке замедлился до уровней середины 2020 года (без учета результатов форс-мажорного 2022 года). Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что во второй половине 2025 года темпы прироста активов будут выше, чем в мае и июне, на фоне продолжающегося снижения ставки, а прирост активов по итогам года составит порядка 6-8%.Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, аналитики Центра экономических исследований "РИА Рейтинг" провели анализ и подготовили рейтинг крупнейших банков России по объему нетто-активов* на 1 июля 2025 года. В рейтинге представлены данные по 338 кредитным организациям России, имеющим лицензии на 30 июля 2025 года, и по которым опубликована отчетность согласно форме №101 на сайте Центробанка РФ. Методика рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей.Согласно результатам исследования, прирост нетто-активов в первом полугодии 2025 года в номинальном выражении продемонстрировали 172 кредитные организации, или 50,9% банков из рейтинга. Для сравнения, в первом полугодии 2021 года прирост наблюдался у 51,6% банков, а в первом полугодии 2020 года – у 43%. Таким образом, доля банков с приростом, учитывая общую динамику активов, находится на достаточно высоком уровне.В абсолютных величинах наибольший прирост нетто-активов в первой половине 2025 года был у БМ-Банка (+1,4 триллиона рублей). Таким образом, объем нетто-активов БМ-Банка в 2025 году вырос почти в 4 раза. Значительный рост активов у БМ-Банка стал следствием присоединения в начале 2025 года нескольких банков, а именно банка "Открытие" и Саровбизнесбанка. Вторым по объему прироста активов стал ТБанк (+1 триллион рублей), что отчасти обусловлено присоединением Росбанка. На третьем и четвертом местах по приросту активов в первом полугодии 2025 года находятся Сбербанк (+0,23 триллиона рублей) и Банк ДОМ.РФ (+0,17 триллиона рублей).Наибольший относительный прирост нетто-активов среди ста крупнейших кредитных организаций в первом полугодии 2025 года продемонстрировал БМ-Банк, что позволило ему подняться в рейтинге с 23-го до 12-го места. Вторым по темпам прироста в рейтинге по итогам первого полугодия стал банк "ЦентроКредит" с ростом нетто-активов в 2 раза, третьим – НРБанк (+64%). Стоит отметить, что еще у трех из ста крупнейших банков прирост нетто-активов в первой половине 2025 превысил 50%, а еще у пяти банков он был в диапазоне 20-45%.Вместе с тем наибольшее снижение нетто-активов среди ста крупнейших банков в первом полугодии 2025 года наблюдалось у Драйв Клик Банк, активы которого снизились на 74%. Снижение активов у этого банка связано с реорганизацией бизнеса и передачей активов Сбербанку. Второе место по темпам снижения активов заняла НКО АО НРД, сокращение активов которой составило 36%. Замыкает тройку банков с наибольшим снижением активов НКО "Мобильная карта", у которой активы сократились на 29%.*Оценка РИА Рейтинг по собственной методикеРейтинг банков по объему активов на 1 июля 2025 года в PDF-формате >>

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