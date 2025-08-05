Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на рис в мире опустились до минимума с 2017 года - 05.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250805/ris-860334675.html
Цены на рис в мире опустились до минимума с 2017 года
Цены на рис в мире опустились до минимума с 2017 года - 05.08.2025, ПРАЙМ
Цены на рис в мире опустились до минимума с 2017 года
Стоимость эталонного сорта тайского риса в июле опустилась до минимальных значений с 2017 года, составив всего 392 доллара за тонну, следует из данных... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T11:58+0300
2025-08-05T11:58+0300
экономика
таиланд
индия
вьетнам
всемирный банк
https://cdnn.1prime.ru/img/84147/16/841471660_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_55e8075b0908083affec5844abfa572e.jpg
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Стоимость эталонного сорта тайского риса в июле опустилась до минимальных значений с 2017 года, составив всего 392 доллара за тонну, следует из данных Всемирного банка. Такой обвал связан с избытком предложения на мировом рынке после того, как ряд ключевых экспортеров сняли ограничения на продажи за рубеж, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. Цена тонны эталонного тайского риса с содержанием битых зерен до 5% в июле снизилась на 6,4% и составила 392 доллара, что стало минимумом с апреля 2017 года. Одновременно подешевели и другие сорта риса из этой страны. Так, стоимость тонны с содержанием битых зерен до 25% уменьшилась также на 6,4%, достигнув наименьших с октября 2017 года 382 долларов. Дробленый тайский белый рис также сейчас на минимумах с середины осени того года - его цена снизилась за месяц на 4,4%, до 376 долларов. На многолетних минимумах и вьетнамский рис: в июле цена составила 370,6 доллара за тонну, снизившись за месяц на 1,7%. Меньше последний раз было более пяти лет назад - в феврале 2020 года. По словам Смирнова, это связано с тем, что ряд ключевых производителей, в частности Таиланд и Индия, отменил свои временные экспортные ограничения, усилив предложение на мировом рынке. "Произошло восстановление поставок из Вьетнама, который обогнал Таиланд как второй по величине экспортер: 4,72 миллиона тонн в первом полугодии (+3,6%)", - добавил он. "Отсюда - глобальный избыток предложения: мировое производство риса достигнет рекордных 543 миллионов тонн в этом году, что значительно превысит потребление", - указал эксперт.
https://1prime.ru/20250519/yaponiya-857700194.html
таиланд
индия
вьетнам
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84147/16/841471660_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_fb7249ea502984d4c55fc29017583ee8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
таиланд, индия, вьетнам, всемирный банк
Экономика, ТАИЛАНД, ИНДИЯ, ВЬЕТНАМ, Всемирный банк
11:58 05.08.2025
 
Цены на рис в мире опустились до минимума с 2017 года

Эксперт Смирнов: стоимость тайского риса опустилась до минимума с 2017 года

© Unsplash/Pierre Bamin Рис
Рис
© Unsplash/Pierre Bamin
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Стоимость эталонного сорта тайского риса в июле опустилась до минимальных значений с 2017 года, составив всего 392 доллара за тонну, следует из данных Всемирного банка. Такой обвал связан с избытком предложения на мировом рынке после того, как ряд ключевых экспортеров сняли ограничения на продажи за рубеж, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.
Цена тонны эталонного тайского риса с содержанием битых зерен до 5% в июле снизилась на 6,4% и составила 392 доллара, что стало минимумом с апреля 2017 года.
Одновременно подешевели и другие сорта риса из этой страны. Так, стоимость тонны с содержанием битых зерен до 25% уменьшилась также на 6,4%, достигнув наименьших с октября 2017 года 382 долларов. Дробленый тайский белый рис также сейчас на минимумах с середины осени того года - его цена снизилась за месяц на 4,4%, до 376 долларов.
На многолетних минимумах и вьетнамский рис: в июле цена составила 370,6 доллара за тонну, снизившись за месяц на 1,7%. Меньше последний раз было более пяти лет назад - в феврале 2020 года.
По словам Смирнова, это связано с тем, что ряд ключевых производителей, в частности Таиланд и Индия, отменил свои временные экспортные ограничения, усилив предложение на мировом рынке. "Произошло восстановление поставок из Вьетнама, который обогнал Таиланд как второй по величине экспортер: 4,72 миллиона тонн в первом полугодии (+3,6%)", - добавил он.
"Отсюда - глобальный избыток предложения: мировое производство риса достигнет рекордных 543 миллионов тонн в этом году, что значительно превысит потребление", - указал эксперт.
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
Глава минсельхоза Японии сделал заявление после слов о подаренном рисе
19 мая, 09:22
 
ЭкономикаТАИЛАНДИНДИЯВЬЕТНАМВсемирный банк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала