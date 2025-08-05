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Россия и КНР обсудили в Москве перспективы сотрудничества по мирному атому - 05.08.2025, ПРАЙМ
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Россия и КНР обсудили в Москве перспективы сотрудничества по мирному атому
Россия и КНР обсудили в Москве перспективы сотрудничества по мирному атому - 05.08.2025, ПРАЙМ
Россия и КНР обсудили в Москве перспективы сотрудничества по мирному атому
Россия и Китай обсудили в Москве перспективы сотрудничества в области мирного атома, сообщила госкорпорация "Росатом". | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T14:22+0300
2025-08-05T14:22+0300
экономика
россия
китай
москва
алексей лихачев
росатом
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Россия и Китай обсудили в Москве перспективы сотрудничества в области мирного атома, сообщила госкорпорация "Росатом". "Пятого августа в Москве состоялось 29-е заседание российско-китайской подкомиссии по ядерным вопросам в рамках комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств России и Китая... Стороны обсудили ход реализации текущих проектов, а также перспективную повестку дня сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях. Заседание прошло в характерной для диалога "Росатома" и Агентства по атомной энергии КНР обстановке взаимного доверия, по-деловому и очень предметно", - говорится в сообщении. Сопредседателями подкомиссии являются генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачёв и руководитель Агентства по атомной энергии КНР Шань Чжундэ. Очередное заседание подкомиссии запланировано к проведению в 2026 году в Китае, отмечает "Росатом".
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россия, китай, москва, алексей лихачев, росатом
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, МОСКВА, Алексей Лихачев, Росатом
14:22 05.08.2025
 
Россия и КНР обсудили в Москве перспективы сотрудничества по мирному атому

"Росатом": РФ и КНР обсудили перспективы сотрудничества в области мирного атома

© РИА Новости . Максим БогодвидФлаги организации "Росатом" и России
Флаги организации Росатом и России - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Россия и Китай обсудили в Москве перспективы сотрудничества в области мирного атома, сообщила госкорпорация "Росатом".
"Пятого августа в Москве состоялось 29-е заседание российско-китайской подкомиссии по ядерным вопросам в рамках комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств России и Китая... Стороны обсудили ход реализации текущих проектов, а также перспективную повестку дня сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях. Заседание прошло в характерной для диалога "Росатома" и Агентства по атомной энергии КНР обстановке взаимного доверия, по-деловому и очень предметно", - говорится в сообщении.
Сопредседателями подкомиссии являются генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачёв и руководитель Агентства по атомной энергии КНР Шань Чжундэ.
Очередное заседание подкомиссии запланировано к проведению в 2026 году в Китае, отмечает "Росатом".
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
В МИД сообщили о продолжении сотрудничества РФ и Ирана по мирному атому
26 июня, 17:28
 
ЭкономикаРОССИЯКИТАЙМОСКВААлексей ЛихачевРосатом
 
 
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