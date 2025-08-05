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Россия и КНР обсудили в Москве перспективы сотрудничества по мирному атому

Россия и КНР обсудили в Москве перспективы сотрудничества по мирному атому - 05.08.2025, ПРАЙМ

Россия и КНР обсудили в Москве перспективы сотрудничества по мирному атому

Россия и Китай обсудили в Москве перспективы сотрудничества в области мирного атома, сообщила госкорпорация "Росатом". | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T14:22+0300

2025-08-05T14:22+0300

2025-08-05T14:22+0300

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Россия и Китай обсудили в Москве перспективы сотрудничества в области мирного атома, сообщила госкорпорация "Росатом". "Пятого августа в Москве состоялось 29-е заседание российско-китайской подкомиссии по ядерным вопросам в рамках комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств России и Китая... Стороны обсудили ход реализации текущих проектов, а также перспективную повестку дня сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях. Заседание прошло в характерной для диалога "Росатома" и Агентства по атомной энергии КНР обстановке взаимного доверия, по-деловому и очень предметно", - говорится в сообщении. Сопредседателями подкомиссии являются генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачёв и руководитель Агентства по атомной энергии КНР Шань Чжундэ. Очередное заседание подкомиссии запланировано к проведению в 2026 году в Китае, отмечает "Росатом".

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китай

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россия, китай, москва, алексей лихачев, росатом