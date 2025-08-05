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Исследование показало, как россияне путешествуют по России - 05.08.2025, ПРАЙМ
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Исследование показало, как россияне путешествуют по России
Исследование показало, как россияне путешествуют по России - 05.08.2025, ПРАЙМ
Исследование показало, как россияне путешествуют по России
Наиболее удобным способом передвижения в путешествиях по стране россияне считают поезда - такой вариант путешествий предпочтителен для 59%, при этом почти... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T02:46+0300
2025-08-05T02:46+0300
бизнес
россия
мтс
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Наиболее удобным способом передвижения в путешествиях по стране россияне считают поезда - такой вариант путешествий предпочтителен для 59%, при этом почти половина выбирает поездки на автомобиле, а треть - авиаперелеты, говорится в исследовании компаний МТС AdTech и "МТС Банка", с которым ознакомилось РИА Новости. "Аналитики AdTech и "МТС Банка" выяснили, как россияне предпочитают путешествовать по России. 59% россиян считают, что удобнее всего передвигаться на поездах. Почти каждый второй респондент - 49% - предпочитает поездки на автомобиле. Авиаперевозки для путешествий выбирают 33% опрошенных, а автобусы - 29%", - говорится исследовании по результатам опроса двух тысяч Россиян старше 18 лет, у которых была возможность выбрать сразу несколько вариантов ответа. Отмечается, что авиаперелеты чаще всего выбирали представители возрастной категории от 45 до 60 лет (20% опрошенных этой возрастной категории), а поездом и автобусом чаще пользуются люди в возрасте от 79 до 61 года (34% и 24% опрошенных этой возрастной категории соответственно). Любители путешествовать на машине - люди от 44 до 30 лет (29% опрошенных этой возрастной категории), при этом более молодое поколение - от 29 лет и младше - чаще остальных отдает предпочтение междугороднему такси (6% опрошенных этой возрастной категории). "Крупные транспортные компании вносят свой вклад в развитие внутреннего туризма, предлагая своим клиентам не только комфорт, но и различные акции и бонусы. Однако очень популярными остаются передвижения на собственном автотранспорте - такой вид путешествий позволяет гибко менять маршрут и выбирать, например, уединенные места для отдыха", - отметил коммерческий директор МТС AdTech Артем Пуликов. Также выяснилось, что активный отдых наиболее популярен у жителей Уральского Федерального округа - его выбирают 19% жителей региона, а спокойный и уединенный отдых предпочли 31% жителей Центрального и Северо-Западного Федеральных округов. "Южный Федеральный округ лидирует по количеству желающих провести отпуск на море (26%), а автомобильные путешествия особенно популярны в Сибирском Федеральном округе (24%)", - указывается в исследовании. Респонденты в 86% случаев организовывают путешествия самостоятельно, 7% доверяют своим компаньонам по путешествию, и еще 7% - туристическим агентствам, заключили аналитики.
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192
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бизнес, россия, мтс
Бизнес, РОССИЯ, МТС
02:46 05.08.2025
 
Исследование показало, как россияне путешествуют по России

МТС AdTech и "МТС Банк": 59% россиян предпочитают путешествовать на поездах

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Наиболее удобным способом передвижения в путешествиях по стране россияне считают поезда - такой вариант путешествий предпочтителен для 59%, при этом почти половина выбирает поездки на автомобиле, а треть - авиаперелеты, говорится в исследовании компаний МТС AdTech и "МТС Банка", с которым ознакомилось РИА Новости.
"Аналитики AdTech и "МТС Банка" выяснили, как россияне предпочитают путешествовать по России. 59% россиян считают, что удобнее всего передвигаться на поездах. Почти каждый второй респондент - 49% - предпочитает поездки на автомобиле. Авиаперевозки для путешествий выбирают 33% опрошенных, а автобусы - 29%", - говорится исследовании по результатам опроса двух тысяч Россиян старше 18 лет, у которых была возможность выбрать сразу несколько вариантов ответа.
Отмечается, что авиаперелеты чаще всего выбирали представители возрастной категории от 45 до 60 лет (20% опрошенных этой возрастной категории), а поездом и автобусом чаще пользуются люди в возрасте от 79 до 61 года (34% и 24% опрошенных этой возрастной категории соответственно). Любители путешествовать на машине - люди от 44 до 30 лет (29% опрошенных этой возрастной категории), при этом более молодое поколение - от 29 лет и младше - чаще остальных отдает предпочтение междугороднему такси (6% опрошенных этой возрастной категории).
"Крупные транспортные компании вносят свой вклад в развитие внутреннего туризма, предлагая своим клиентам не только комфорт, но и различные акции и бонусы. Однако очень популярными остаются передвижения на собственном автотранспорте - такой вид путешествий позволяет гибко менять маршрут и выбирать, например, уединенные места для отдыха", - отметил коммерческий директор МТС AdTech Артем Пуликов.
Также выяснилось, что активный отдых наиболее популярен у жителей Уральского Федерального округа - его выбирают 19% жителей региона, а спокойный и уединенный отдых предпочли 31% жителей Центрального и Северо-Западного Федеральных округов. "Южный Федеральный округ лидирует по количеству желающих провести отпуск на море (26%), а автомобильные путешествия особенно популярны в Сибирском Федеральном округе (24%)", - указывается в исследовании.
Респонденты в 86% случаев организовывают путешествия самостоятельно, 7% доверяют своим компаньонам по путешествию, и еще 7% - туристическим агентствам, заключили аналитики.
 
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